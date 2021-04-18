ФОТО. Чемпионство приближается. Как Динамо одолело Шахтер

В поединке 22 тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтер» со счетом 1:0. Одолев «горняков», киевляне увеличили перевес над донецким клубом до десяти очков.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка на НСК «Олимпийский».
Фото – ФК «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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