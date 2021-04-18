31-й тур
Кальяри
4 : 3
Парма
17.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кальяри – Парма – 4:3. Суперкамбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 31 тура чемпионата Италии

  • 18.04.2021 02:58
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Кальяри – Парма – 4:3. Суперкамбэк. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 31 тура чемпионата Италии «Кальяри» и «Парма» выдали поединок с фантастической развязкой. Хозяева поля одержали победу со счетом 4:3, забив два гола в компенсированное время. Более того, «красно-синие» уступали по ходу матча со счетом 1:3.

Чемпионат Италии. 31 тур.

«Кальяри» – «Парма» – 4:3

Голы: 0:1 – 5 Пеццелла, 0:2 – 31 Куцка, 1:2 – 39 Паволетти, 1:3 – 59 Ман, 2:3 – 66 Марин, 3:3 – 91 Перейро, 4:3 – 94 Черри.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Альберто Черри (Кальяри).
90' ГОЛ ! Мяч забил Гастон Перейро (Кальяри).
66' ГОЛ ! Мяч забил Рэзван Марин (Кальяри).
59' ГОЛ ! Мяч забил Деннис Ман (Парма).
39' ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Паволетти (Кальяри).
31' ГОЛ ! Мяч забил Юрай Куцка (Парма).
5' ГОЛ ! Мяч забил Джузеппе Пеццелла (Парма).
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Источник — YouTube

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