В рамках 31 тура чемпионата Италии «Кальяри» и «Парма» выдали поединок с фантастической развязкой. Хозяева поля одержали победу со счетом 4:3, забив два гола в компенсированное время. Более того, «красно-синие» уступали по ходу матча со счетом 1:3.

Чемпионат Италии. 31 тур.

«Кальяри» – «Парма» – 4:3

Голы: 0:1 – 5 Пеццелла, 0:2 – 31 Куцка, 1:2 – 39 Паволетти, 1:3 – 59 Ман, 2:3 – 66 Марин, 3:3 – 91 Перейро, 4:3 – 94 Черри.