Виктор СКРИПНИК: «Первые полчаса матча Заря оставалась в раздевалке»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник недоволен игрой команды в обороне по итогам поражения 2:4 от «Ворсклы» в матче УПЛ.

«Первые полчаса мы остались в раздевалке. Были провалы в обороне через центральную зону. Мне кажется, все по делу проиграли. Потом как-то выровнялось все, но это уже было по счету. Оборона нас подвела. Так у футболистов получилось. Если я у них сейчас спрошу, то не получу на это ответ. Где-то что-то мешало, не было динамики. Старались с места без движения держать мяч. Жаль, что в лобовых играх мы проседаем».

«Хорошо в такое время, когда через 3-4 дня другая игра. Это для нас хороший шанс себя реабилитировать. Мы играем полуфинал Кубка. Хочется там показать реакцию», — сказал Скрипник.