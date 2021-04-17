Карлос де ПЕНА: «Теперь Динамо должно выйти в финал Кубка Украины»

Хавбек «Динамо» Карлос де Пена прокомментировал победу над «Шахтером» в матче УПЛ, а также ближайший поединок Кубка Украины.

- Карлос, сегодня на «Олимпийском» был тактический поединок, борьба стратегий?

- Конечно, ведь «Шахтеру» нужна была победа любой ценой, они пытались забить гол. А для нас даже ничья стала бы хорошим результатом. Поэтому мы избрали выжидательную тактику. Мы оборонялись и старались поймать соперника на контратаках. Это был хороший матч для нас. Да, владение мячом было на стороне «Шахтера». Но мы выиграли. Этот поединок был сродни матчу за Суперкубок. Мы очень довольны, что взяли три очка. Но впереди еще четыре тура, и чемпионство еще не обеспечено.

- После стартовых минут, когда инициатива была на стороне «Шахтера», «Динамо» выровняло игру и стало действовать в атаке куда острее чем соперник. За счет чего это удалось сделать?

- В первые 10-15 минут важно было, прежде всего, не пропустить гол. Но затем мы прибрали мяч к своим ногам, стали смелее выходить в атаку. И, конечно же, для нас было важно забить гол. Ведя в счете, мы могли играть от защиты. Мы хорошо оборонялись, все попытки соперника были тщетными. Они начали нервничать, совершать ошибки.

- Еще до игры ты знал, что будешь бить пенальти, если «Динамо» заработает 11-метровый?

- Обычно тренер определяет, кто будет бить пенальти. Я был уверен, что забью. И я хотел исполнить этот 11-метровый. Удар получился хороший. Трубин – сильный вратарь, к тому же очень высокий. Он был близок к тому, чтобы дотянуться до мяча, угадал направление полета мяча, но удар пришелся точно в угол. Я счастлив, что этот гол принес нашей команде победу.

- Забив гол, ты показал пальцами сердце на камеру…

- Да, я хотел посвятить этот гол жене и ребенку. И, конечно, всем нашим преданным болельщикам, которых, к сожалению, не было на трибунах.

- Теперь «Динамо» практически в полушаге от чемпионства… Хочется оформить его уже в следующем туре, на домашней арене?

- Да, важно не затягивать с этим. Мы очень близки к чемпионству, осталась одна победа, чтобы оформить титул. Но сейчас нам нужно сфокусировать внимание на Кубке Украины, это также важный турнир для нас. В среду нам предстоит сыграть полуфинальный матч. Мы должны пройти в финал. Хотя мы ждем тяжелой игры. Наш соперник выбил «Шахтер» из Кубка. Мы должны полностью сконцентрироваться на этом матче, а затем – на игре с «Ингульцом», победа в которой гарантирует нам золотые медали.