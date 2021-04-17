Алексей БЕЛИК: «У Динамо был чемпионский футбол»

Специалист – о победе киевлян над «Шахтером»

  • 17.04.2021 22:58
  • 1230 просмотров
  • 3 комментария
Алексей БЕЛИК: «У Динамо был чемпионский футбол»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от киевского «Динамо» (0:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«У «Динамо» был чемпионский футбол. Если взять чисто голевые моменты, их не было ни у одних, ни у других ворот. «Шахтер» ошибся, заработав пенальти в свои ворота. По моментам матч был ближе к ничьей, но если взять настрой, работоспособность и заряженность на игру, то «Динамо» заслужило победить в этом матче. У «Шахтера» я даже не видел, за счет чего они могли бы добиться победы. Как бы ты талантлив не был, если ты уступаешь сопернику в борьбе, работоспособности и самоотдаче, шансов практически нет», - сказал Белик.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    stop2018
      stop2018, 17.04.2021 23:17
    -1
    Футбол был гавно, с обоих сторон. Найдите смелость это признать!
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    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 23:02
    +6
    Лёша спасибо за объективность!
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    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 17.04.2021 22:58
    +5
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 23:02
    +6
    Лёша спасибо за объективность!
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 17.04.2021 22:58
    +5
    Ссылка
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