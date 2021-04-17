Алексей БЕЛИК: «У Динамо был чемпионский футбол»

Бывший форвард сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от киевского «Динамо» (0:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«У «Динамо» был чемпионский футбол. Если взять чисто голевые моменты, их не было ни у одних, ни у других ворот. «Шахтер» ошибся, заработав пенальти в свои ворота. По моментам матч был ближе к ничьей, но если взять настрой, работоспособность и заряженность на игру, то «Динамо» заслужило победить в этом матче. У «Шахтера» я даже не видел, за счет чего они могли бы добиться победы. Как бы ты талантлив не был, если ты уступаешь сопернику в борьбе, работоспособности и самоотдаче, шансов практически нет», - сказал Белик.