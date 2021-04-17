Источник: Динамо контактировало с Тайсоном

По информации журналиста Романа Бебеха, «Динамо» общалось с экс-полузащитником «Шахтера» Тайсоном на предмет сотрудничества.

«Знаю, что разговор про «Динамо» и Тайсона был. Но те финансовые условия, которые хотел Тайсон, «Динамо» просто не вытягивает. У Тайсона один из самых больших контрактов в истории украинского футбола. Говорят, под три миллиона», - сказал Бебех.

Тайсон за 8 лет в «Шахтере» сыграл 299 матчей. «Горняки» досрочно разорвали контракт с игроком, и он перешел на правах свободного агента в «Интернасьонал».