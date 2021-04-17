Источник: Динамо контактировало с Тайсоном

Киевляне рассматривали вариант с приглашением бразильца

  • 17.04.2021 22:42
  • 857 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Динамо контактировало с Тайсоном
© ua-football

По информации журналиста Романа Бебеха, «Динамо» общалось с экс-полузащитником «Шахтера» Тайсоном на предмет сотрудничества.

«Знаю, что разговор про «Динамо» и Тайсона был. Но те финансовые условия, которые хотел Тайсон, «Динамо» просто не вытягивает. У Тайсона один из самых больших контрактов в истории украинского футбола. Говорят, под три миллиона», - сказал Бебех.

Тайсон за 8 лет в «Шахтере» сыграл 299 матчей. «Горняки» досрочно разорвали контракт с игроком, и он перешел на правах свободного агента в «Интернасьонал».

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Источник — Бомбардир

(3 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.04.2021 23:00
    0
    А контактировали зачем? Мол не хочешь ты поиграть за тарелку борща вместо 3 лимонов? Хотя на почве его желания отомстить Шахтеру могло сработать..
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 23:00
    0
    Палкин бы сам бы долго с туалета бы не выходил если б это случилось
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.04.2021 23:00
    0
    А контактировали зачем? Мол не хочешь ты поиграть за тарелку борща вместо 3 лимонов? Хотя на почве его желания отомстить Шахтеру могло сработать..
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 17.04.2021 23:00
    0
    Палкин бы сам бы долго с туалета бы не выходил если б это случилось
    Ссылка
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