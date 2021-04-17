Сергей МОРОЗОВ: «Показалось, что разрыв в очках был в пользу Шахтера»

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от киевского «Динамо» (0:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мне сегодня показалось, что разрыв в очках был в пользу «Шахтера», а не в пользу «Динамо». Киевляне активнее провели первый тайм. Такое впечатление складывалось, что «динамовцев» сегодня устроил бы любой результат. Конечно, лучше победа или ничья, но и поражение оставляло бы реальные шансы побороться за первое место. Мне кажется, что психология «Динамо» сегодня была спокойнее. Киевляне выглядели уверенно с точки зрения организации игры и физической готовности. Со стороны «Шахтера» было впечатление, что это какой-то рядовой матч, а не какой-то престижный», - сказал Морозов.