Сергей МОРОЗОВ: «Показалось, что разрыв в очках был в пользу Шахтера»

Специалист – о поражении «горняков» от «Динамо»

  • 17.04.2021 22:39
  • 2064 просмотра
  • 6 комментариев
Сергей МОРОЗОВ: «Показалось, что разрыв в очках был в пользу Шахтера»
© ФК Динамо Киев

Известный в прошлом футболист Сергей Морозов прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от киевского «Динамо» (0:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мне сегодня показалось, что разрыв в очках был в пользу «Шахтера», а не в пользу «Динамо». Киевляне активнее провели первый тайм. Такое впечатление складывалось, что «динамовцев» сегодня устроил бы любой результат. Конечно, лучше победа или ничья, но и поражение оставляло бы реальные шансы побороться за первое место. Мне кажется, что психология «Динамо» сегодня была спокойнее. Киевляне выглядели уверенно с точки зрения организации игры и физической готовности. Со стороны «Шахтера» было впечатление, что это какой-то рядовой матч, а не какой-то престижный», - сказал Морозов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 17.04.2021 23:22
    0
    ZAKARPATFAN, 17.04.2021 23:04
    У вас есть свой провокатор, - Гармаш. Был ещё один каратист по фамилии Ярмоленко, но тот уже ушёл.
    Можешь теперь только шипеть желчью. Поезд ушёл. Иди в канализацию к форевкам, там тебя ждут. Бояру нальют
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.04.2021 23:04
    +2
    Морозов это жесть. Больше раздражает только сам господин Александр Помойный Рот Денисов.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.04.2021 23:04
    -4
    SerjMakovey, 17.04.2021 23:01
    Ох как не хватает рыжим Дашки-провокатора...
    У вас есть свой провокатор, - Гармаш. Был ещё один каратист по фамилии Ярмоленко, но тот уже ушёл.
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 17.04.2021 23:01
    +3
    Ох как не хватает рыжим Дашки-провокатора...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.04.2021 22:55
    -7
    Игроки сливают Каштру ещё с матча со Львовом. В том матче один Соломон играл. Все остальные забыли ему сказать о сливе. Теперь уже и Соломон знает что делать.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 22:51
    +1
    настоящий эксперд--кротоаналов
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 17.04.2021 23:01
    +3
    Ох как не хватает рыжим Дашки-провокатора...
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.04.2021 23:04
    +2
    Морозов это жесть. Больше раздражает только сам господин Александр Помойный Рот Денисов.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 22:51
    +1
    настоящий эксперд--кротоаналов
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 17.04.2021 23:22
    0
    ZAKARPATFAN, 17.04.2021 23:04
    У вас есть свой провокатор, - Гармаш. Был ещё один каратист по фамилии Ярмоленко, но тот уже ушёл.
    Можешь теперь только шипеть желчью. Поезд ушёл. Иди в канализацию к форевкам, там тебя ждут. Бояру нальют
    Ссылка
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