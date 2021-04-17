Оценки за матч Шахтер – Динамо. Лучшим на поле был Андриевский

Никто из «горняков» не получил больше 6 баллов

  • 17.04.2021 22:19
  • 2666 просмотров
  • 2 комментария
Оценки за матч Шахтер – Динамо. Лучшим на поле был Андриевский
© ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» (0:1).

Наиболее высокую оценку за игру (7.0) получил хавбек киевского клуба Александр Андриевский, заработавший пенальти, который привел к единственному голу. Никто из «горняков» не получил больше 6 баллов.

Оценки за матч «Шахтер» – «Динамо» – 0:1:

  

Оценки «Шахтера»: Тете - 5,0; Фернандо - 5,5; Дентиньо - 5,0; Судаков - б/о.

Оценки «Динамо»: Родригеш - 6,0; Шапаренко - 6,5; Цыганков - 5,5; Гармаш - б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Шепеленко
    online
      Сергей Шепеленко, 17.04.2021 22:52
    0
    На две команды - три удара в створ ворот. Динамо смотрелось лучше особенно в тактике. В Шахтёре только Степаненко на уровне. Но матч на классико не тянет. Не интересно смотреть - ни настроя ни классных моментов не было.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 17.04.2021 22:35
    +3
    Неплохо сыграл Андриевский, по мне он куда лучше Шепелева, и ведь есть и пас и удар и не медленный, но нету пока какой-то целостности, стабильности от него, может если почаще будет играть, прибавит в этом плане. На оставшиеся матчи чемпионата ему наверняка дадут куда больше игрового времени.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 17.04.2021 22:35
    +3
    Неплохо сыграл Андриевский, по мне он куда лучше Шепелева, и ведь есть и пас и удар и не медленный, но нету пока какой-то целостности, стабильности от него, может если почаще будет играть, прибавит в этом плане. На оставшиеся матчи чемпионата ему наверняка дадут куда больше игрового времени.
    Ссылка
    Сергей Шепеленко
    online
      Сергей Шепеленко, 17.04.2021 22:52
    0
    На две команды - три удара в створ ворот. Динамо смотрелось лучше особенно в тактике. В Шахтёре только Степаненко на уровне. Но матч на классико не тянет. Не интересно смотреть - ни настроя ни классных моментов не было.
    Ссылка
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