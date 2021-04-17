Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не дали Шахтеру создать ни одного момента»

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Шахтер» со счетом 1:0. Теперь киевляне опережают соперника в таблице на 10 очков. Игру прокомментировал наставник Мирча Луческу.

«В случае победы «Шахтер» усложнил бы нашу ситуацию, учитывая следующих соперников. Игра была равная, тактическая. Мы же показали организованную игру в обороне, все закрывали и перекрывали. Не дали, по сути, создать сопернику ни одного момента. Игра не была зрелищной, и это нормально, если решается судьба чемпионата».

«Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне. Но мне не понравилось, что были индивидуальные ошибки у команды, особенно при выходе из обороны».

«Но это не снимает важности этой победы», - сказал Луческу.