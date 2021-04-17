Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не дали Шахтеру создать ни одного момента»

Наставник киевлян прокомментировал победу в матчу УПЛ

  • 17.04.2021 21:54
  • 6954 просмотра
  • 17 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не дали Шахтеру создать ни одного момента»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Шахтер» со счетом 1:0. Теперь киевляне опережают соперника в таблице на 10 очков. Игру прокомментировал наставник Мирча Луческу.

«В случае победы «Шахтер» усложнил бы нашу ситуацию, учитывая следующих соперников. Игра была равная, тактическая. Мы же показали организованную игру в обороне, все закрывали и перекрывали. Не дали, по сути, создать сопернику ни одного момента. Игра не была зрелищной, и это нормально, если решается судьба чемпионата».

«Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне. Но мне не понравилось, что были индивидуальные ошибки у команды, особенно при выходе из обороны».

«Но это не снимает важности этой победы», - сказал Луческу.

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Источник — Футбол 1/2/3

(35 голосов)

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Комментарии
    Turnok
    online
      Turnok, 17.04.2021 23:14
    -1
    Evgeniy Kulishov, 17.04.2021 22:57
    Так Динамо и не сильно было это нужно, напомню, это Шахтеру нужно догонять Динамо,а не наоборот.
    Это наше "эль классико", не нужно смотреть на догонялки.
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    samird
    online
      samird, 17.04.2021 23:10
    0
    Слава Чебан, 17.04.2021 22:29
    та нафиг он надо ? в этом году динамо прибавило но и такого слабого шахтера я не видет давно, чемпионство по делу но в этолм не малая заслуга шахтера
    Проблемы индейцев шерифа не интересуют.
    Ссылка
    Сергей Шепеленко
    online
      Сергей Шепеленко, 17.04.2021 23:05
    -1
    Согласен, что не дали сыграть Шахтёру, но
    и сами ничего не создали. Только Степаненко на уровне. У Шахтера ни скорости ни агрессии а им нужна была только победа. У Динамо чувствуется тренерская работа- тактическая победа. Хотя запомнились только картинные падения, за одно из которых дали пенальти
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    Evgeniy Kulishov
    online
      Evgeniy Kulishov, 17.04.2021 22:57
    +1
    Turnok, 17.04.2021 22:27
    Да, но и сами практически ничего не создали.
    Так Динамо и не сильно было это нужно, напомню, это Шахтеру нужно догонять Динамо,а не наоборот.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.04.2021 22:52
    0
    Слава Чебан, 17.04.2021 22:29
    та нафиг он надо ? в этом году динамо прибавило но и такого слабого шахтера я не видет давно, чемпионство по делу но в этолм не малая заслуга шахтера
    Я говорю не за результат чемпионата а за игру дк. С Ребровым было 2 чемпионства, но не было стабильной игры со времён Лобановского.Если смотреть на игру Динамо с тактической стороны и зрелищности - кайф. Реально прогресс.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 22:50
    0
    Слава Чебан, 17.04.2021 22:29
    та нафиг он надо ? в этом году динамо прибавило но и такого слабого шахтера я не видет давно, чемпионство по делу но в этолм не малая заслуга шахтера
    А ты Слава я вижу доволен игрой и результатом в чемпионате? Или ты сам хочешь шахту возглавить?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.04.2021 22:46
    -1
    Ёкарный Бабай, 17.04.2021 22:15
    В 80 лет?
    Старый воин - мудрый воин.
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    vetal82
    online
      vetal82, 17.04.2021 22:40
    +6
    Кто и чтобы не говорил, но Луческу сумел создать колектив боеспособный. По крайней мере в ЧУ. Давно такого не помню чтобы за 4 тура Динамо практически чемпион.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 17.04.2021 22:29
    -6
    Доброгорский Юрий, 17.04.2021 22:14
    Помните меня...
    Мирча вернётся в Шахтёр...
    та нафиг он надо ? в этом году динамо прибавило но и такого слабого шахтера я не видет давно, чемпионство по делу но в этолм не малая заслуга шахтера
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 17.04.2021 22:27
    -3
    Да, но и сами практически ничего не создали.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 17.04.2021 22:21
    +5
    Луческу победил еще и фанатов Динамо
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.04.2021 22:20
    +9
    Та ДК не то що не дало створити ніякого моменту, вони просто задушили того крота, склалося таке враження що ЧЕМПІОНИ могли добавити, але воно їм нафіг не було потрібне.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.04.2021 22:15
    +8
    Доброгорский Юрий, 17.04.2021 22:14
    Помните меня...
    Мирча вернётся в Шахтёр...
    В 80 лет?
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.04.2021 22:14
    -9
    Помните меня...
    Мирча вернётся в Шахтёр...
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 22:02
    +19
    бомжи---где ваши сказки о не заслуженном 2 месте--зорю вы не обыграли
    Ссылка
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 17.04.2021 22:00
    +27
    "...Гра не була видовищною, і це нормально, якщо вирішується доля чемпіонату..." - коли тренер з головою
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.04.2021 21:58
    +29
    Вітаю Мірча, твоя 100% перемога як тактика та тренера.
    Фізрукі летіли б вже давно....
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 17.04.2021 21:58
    +29
    Вітаю Мірча, твоя 100% перемога як тактика та тренера.
    Фізрукі летіли б вже давно....
    Ссылка
    BronenosecPotelkam
    online
      BronenosecPotelkam, 17.04.2021 22:00
    +27
    "...Гра не була видовищною, і це нормально, якщо вирішується доля чемпіонату..." - коли тренер з головою
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 22:02
    +19
    бомжи---где ваши сказки о не заслуженном 2 месте--зорю вы не обыграли
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.04.2021 22:20
    +9
    Та ДК не то що не дало створити ніякого моменту, вони просто задушили того крота, склалося таке враження що ЧЕМПІОНИ могли добавити, але воно їм нафіг не було потрібне.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.04.2021 22:15
    +8
    Доброгорский Юрий, 17.04.2021 22:14
    Помните меня...
    Мирча вернётся в Шахтёр...
    В 80 лет?
    Ссылка
    vetal82
    online
      vetal82, 17.04.2021 22:40
    +6
    Кто и чтобы не говорил, но Луческу сумел создать колектив боеспособный. По крайней мере в ЧУ. Давно такого не помню чтобы за 4 тура Динамо практически чемпион.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 17.04.2021 22:21
    +5
    Луческу победил еще и фанатов Динамо
    Ссылка
    Evgeniy Kulishov
    online
      Evgeniy Kulishov, 17.04.2021 22:57
    +1
    Turnok, 17.04.2021 22:27
    Да, но и сами практически ничего не создали.
    Так Динамо и не сильно было это нужно, напомню, это Шахтеру нужно догонять Динамо,а не наоборот.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.04.2021 23:10
    0
    Слава Чебан, 17.04.2021 22:29
    та нафиг он надо ? в этом году динамо прибавило но и такого слабого шахтера я не видет давно, чемпионство по делу но в этолм не малая заслуга шахтера
    Проблемы индейцев шерифа не интересуют.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.04.2021 22:52
    0
    Слава Чебан, 17.04.2021 22:29
    та нафиг он надо ? в этом году динамо прибавило но и такого слабого шахтера я не видет давно, чемпионство по делу но в этолм не малая заслуга шахтера
    Я говорю не за результат чемпионата а за игру дк. С Ребровым было 2 чемпионства, но не было стабильной игры со времён Лобановского.Если смотреть на игру Динамо с тактической стороны и зрелищности - кайф. Реально прогресс.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 17.04.2021 22:50
    0
    Слава Чебан, 17.04.2021 22:29
    та нафиг он надо ? в этом году динамо прибавило но и такого слабого шахтера я не видет давно, чемпионство по делу но в этолм не малая заслуга шахтера
    А ты Слава я вижу доволен игрой и результатом в чемпионате? Или ты сам хочешь шахту возглавить?
    Ссылка
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