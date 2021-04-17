Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не дали Шахтеру создать ни одного момента»

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Шахтер» со счетом 1:0. Теперь киевляне опережают соперника в таблице на 10 очков. Игру прокомментировал наставник Мирча Луческу.
«В случае победы «Шахтер» усложнил бы нашу ситуацию, учитывая следующих соперников. Игра была равная, тактическая. Мы же показали организованную игру в обороне, все закрывали и перекрывали. Не дали, по сути, создать сопернику ни одного момента. Игра не была зрелищной, и это нормально, если решается судьба чемпионата».
«Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне. Но мне не понравилось, что были индивидуальные ошибки у команды, особенно при выходе из обороны».
«Но это не снимает важности этой победы», - сказал Луческу.
Источник — Футбол 1/2/3
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и сами ничего не создали. Только Степаненко на уровне. У Шахтера ни скорости ни агрессии а им нужна была только победа. У Динамо чувствуется тренерская работа- тактическая победа. Хотя запомнились только картинные падения, за одно из которых дали пенальти
Мирча вернётся в Шахтёр...
Мирча вернётся в Шахтёр...
Мирча вернётся в Шахтёр...
Фізрукі летіли б вже давно....
Фізрукі летіли б вже давно....
Мирча вернётся в Шахтёр...
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