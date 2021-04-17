Динамо может стать чемпионом Украины уже в следующем туре

Отрыв в 10 очков за 4 тура до конца

  • 17.04.2021 21:47
  • 5372 просмотра
  • 5 комментариев
Динамо может стать чемпионом Украины уже в следующем туре
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Шахтер» со счетом 1:0. Теперь киевляне опережают соперника в таблице на 10 очков за четыре тура до конца.

Если команда Мирчи Луческу в следующем туре обыграет «Ингулец», то становится чемпионом вне зависимости от исхода поединка «Шахтера».

Киевляне не выигрывают титул УПЛ с 2016 года.

Оставшиеся матчи до конца чемпионата

Соперники Динамо: Ингулец, Ворскла, Мариуполь, Колос.

Соперники Шахтера: Александрия, Днепр-1, Минай, Ингулец.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    msv
    online
      msv, 17.04.2021 23:19
    0
    Vyebali!
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 17.04.2021 22:36
    +5
    Кроти, подивіться в турнірну таблицю.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 21:50
    +26
    бомжи--вы не заслуживаете 2 места---у зорьки вы не выиграли
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 21:48
    +17
    ЧЕМПИОНЫ---ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 21:48
    +9
    # Team Name P W D L F A GD PTS
    1 Dynamo Kyiv 22 17 4 1 46 14 32 55
    2 Shakhtar Donetsk 22 13 6 3 47 16 31 45
    Любо глянуть, для всего остального есть мастеркард
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 21:50
    +26
    бомжи--вы не заслуживаете 2 места---у зорьки вы не выиграли
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 17.04.2021 21:48
    +17
    ЧЕМПИОНЫ---ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.04.2021 21:48
    +9
    # Team Name P W D L F A GD PTS
    1 Dynamo Kyiv 22 17 4 1 46 14 32 55
    2 Shakhtar Donetsk 22 13 6 3 47 16 31 45
    Любо глянуть, для всего остального есть мастеркард
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 17.04.2021 22:36
    +5
    Кроти, подивіться в турнірну таблицю.
    Ссылка
    msv
    online
      msv, 17.04.2021 23:19
    0
    Vyebali!
    Ссылка
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