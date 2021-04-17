Динамо может стать чемпионом Украины уже в следующем туре

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Шахтер» со счетом 1:0. Теперь киевляне опережают соперника в таблице на 10 очков за четыре тура до конца.
Если команда Мирчи Луческу в следующем туре обыграет «Ингулец», то становится чемпионом вне зависимости от исхода поединка «Шахтера».
Киевляне не выигрывают титул УПЛ с 2016 года.
Оставшиеся матчи до конца чемпионата
Соперники Динамо: Ингулец, Ворскла, Мариуполь, Колос.
Соперники Шахтера: Александрия, Днепр-1, Минай, Ингулец.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
1 Dynamo Kyiv 22 17 4 1 46 14 32 55
2 Shakhtar Donetsk 22 13 6 3 47 16 31 45
Любо глянуть, для всего остального есть мастеркард
1 Dynamo Kyiv 22 17 4 1 46 14 32 55
2 Shakhtar Donetsk 22 13 6 3 47 16 31 45
Любо глянуть, для всего остального есть мастеркард
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.