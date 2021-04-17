Динамо может стать чемпионом Украины уже в следующем туре

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Шахтер» со счетом 1:0. Теперь киевляне опережают соперника в таблице на 10 очков за четыре тура до конца.

Если команда Мирчи Луческу в следующем туре обыграет «Ингулец», то становится чемпионом вне зависимости от исхода поединка «Шахтера».

Киевляне не выигрывают титул УПЛ с 2016 года.

Оставшиеся матчи до конца чемпионата

Соперники Динамо: Ингулец, Ворскла, Мариуполь, Колос.

Соперники Шахтера: Александрия, Днепр-1, Минай, Ингулец.