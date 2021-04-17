Байер на своем поле разгромил Кельн

Дублем в матче отличился Леон Бэйли

  • 17.04.2021 21:20
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Байер на своем поле разгромил Кельн
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на своем поле разгромил «Кельн» со счетом 3:0. Дублем в поединке отличился Леон Бэйли.

Чемпионат Германии, 29 тур

«Байер» – «Кельн» – 3:0
Голы: 1:0 – 5 Бэйли, 2:0 – 51 Диаби, 3:0 – 76 Бэйли.

«Байер»: Градецки, Бендер, Едвай (Та, 46), Тапсоба, Венделл (Синкгравен, 57), Арангис, Амири, Паласиос (Фримпонг, 46), Аларио, Диаби (Демирбай, 73), Шик, Бэйли.
«Кельн»: Хорн, Эхизибуэ (Шмитц, 70), Чихос, Борнаув, Хорн (Каттербах, 70), Лимниос, Кайнц (Дрекслер, 70), Хектор, Майер, Вольф, Схири (Озджан, 79), Деннис.

В турнирной таблице «Байер», набрав 47 баллов, идет пятым, «Кельн» с 23 баллами лишь 17-й.

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Источник — Sport.ua

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