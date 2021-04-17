Юрий МАКСИМОВ: «После 4:0 мы расслабились»

Наставник «Ворсклы» – о победе над «Зарей»

  • 17.04.2021 21:40
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  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «После 4:0 мы расслабились»
© Футбол 1/2/3. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над луганской «Зарей» (4:2) в матче 22 тура украинской Премьер-лиги.

«Сегодня было 11 бойцов, которые умеют отбирать, накрывают. Сегодня такую тактику поставили, потому что еще дождь прошел.

Все накрывали. Раньше у нас были футболисты, которые на «чистых мячах» стараются. Сегодня были именно те 11 человек, которые установку выполнили и до конца играли. Вот это самое главное.

Обидно то, что Пердута сломался. Проблема у нас - лавка очень короткая. Если честно, вообще ее нет.

Погода не позволяла играть в комбинационный футбол. Агрессия была с нашей стороны. После 4:0 мы расслабились. Выпустили молодых футболистов, которые вообще никогда не играли. Для того чтобы добиваться результата, нужна лавка», - сказал Максимов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Виталий Тараненко
    online
      Виталий Тараненко, 17.04.2021 21:57
    0
    Не вздумайте визвати в збірну України Кулача!!! Бєсєдін, Мораєс, Довбик і т.д. дійсно супер-нападаючі!!! )))
    Ссылка
    Виталий Тараненко
    online
      Виталий Тараненко, 17.04.2021 21:57
    0
    Не вздумайте визвати в збірну України Кулача!!! Бєсєдін, Мораєс, Довбик і т.д. дійсно супер-нападаючі!!! )))
    Ссылка
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