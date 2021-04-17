Юрий МАКСИМОВ: «После 4:0 мы расслабились»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу над луганской «Зарей» (4:2) в матче 22 тура украинской Премьер-лиги.
«Сегодня было 11 бойцов, которые умеют отбирать, накрывают. Сегодня такую тактику поставили, потому что еще дождь прошел.
Все накрывали. Раньше у нас были футболисты, которые на «чистых мячах» стараются. Сегодня были именно те 11 человек, которые установку выполнили и до конца играли. Вот это самое главное.
Обидно то, что Пердута сломался. Проблема у нас - лавка очень короткая. Если честно, вообще ее нет.
Погода не позволяла играть в комбинационный футбол. Агрессия была с нашей стороны. После 4:0 мы расслабились. Выпустили молодых футболистов, которые вообще никогда не играли. Для того чтобы добиваться результата, нужна лавка», - сказал Максимов.
Источник — Футбол 1/2/3
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