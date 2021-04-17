Владислав Кулач cделал первый хет-трик в УПЛ

Владислав Кулач стал третьим игроком «Ворсклы» после Владимира Мазяра и Василия Сачко, сделавшим хет-трик в УПЛ. Причем первый «трюк со шляпой» 27-летний форвард полтавчан совершил в 136-м матче в элитном дивизионе.

В истории украинских чемпионатов большее количество игр, чтобы трижды поразить ворота соперников в одной встрече, понадобилось только семи бомбардирам.

Самые поздние премьерные хет-трики игроков в чемпионатах Украины