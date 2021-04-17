Владислав Кулач cделал первый хет-трик в УПЛ

Форвард «Ворсклы» свой первый «трюк со шляпой» совершил в 136-м матче

  • 17.04.2021 20:35
  • 602 просмотра
  • 1 комментарий
Владислав Кулач cделал первый хет-трик в УПЛ
© ФК Ворскла

Владислав Кулач стал третьим игроком «Ворсклы» после Владимира Мазяра и Василия Сачко, сделавшим хет-трик в УПЛ. Причем первый «трюк со шляпой» 27-летний форвард полтавчан совершил в 136-м матче в элитном дивизионе.

В истории украинских чемпионатов большее количество игр, чтобы трижды поразить ворота соперников в одной встрече, понадобилось только семи бомбардирам.

Самые поздние премьерные хет-трики игроков в чемпионатах Украины

Матч

Игрок

Команда

Дата

Соперник

Счет

256-й

Сергей ШИЩЕНКО

Металлург Д

06.08.2005

Металлист (д)

3:1

236-й

Василий САЧКО

Ворскла

13.11.2010

Ильичевец (г)

3:1

214-й

Владимир МУСОЛИТИН

Кривбасс

21.04.2002

Полиграфтехника (д)

3:1

170-й

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

Динамо

22.04.2000

Звезда (г)

4:1

160-й

Максим ФЕЩУК

Таврия

30.08.2013

Металлург З (д)

3:1

159-й

Виталий ПУШКУЦА

Металлист

07.05.2002

Закарпатье (д)

4:0

148-й

Геннадий МОРОЗ

Динамо

27.08.2000

Нива Т (г)

7:3

136-й

Артем МИЛЕВСКИЙ

Динамо

31.10.2010

Ильичевец (д)

9:0

136-й

Владислав КУЛАЧ

Ворскла

17.04.2021

Заря (д)

4:2

132-й

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер

20.05.1997

Нива Т (г)

4:1

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Виталий Тараненко
    online
      Виталий Тараненко, 17.04.2021 21:24
    +1
    Не вздумайте визвати в збірну України Кулача!!! Бєсєдін, Мораєс, Довбик і т.д. дійсно супер-нападаючі!!! )))
    Ссылка
    Виталий Тараненко
    online
      Виталий Тараненко, 17.04.2021 21:24
    +1
    Не вздумайте визвати в збірну України Кулача!!! Бєсєдін, Мораєс, Довбик і т.д. дійсно супер-нападаючі!!! )))
    Ссылка
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