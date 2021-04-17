Владислав Кулач cделал первый хет-трик в УПЛ

Владислав Кулач стал третьим игроком «Ворсклы» после Владимира Мазяра и Василия Сачко, сделавшим хет-трик в УПЛ. Причем первый «трюк со шляпой» 27-летний форвард полтавчан совершил в 136-м матче в элитном дивизионе.
В истории украинских чемпионатов большее количество игр, чтобы трижды поразить ворота соперников в одной встрече, понадобилось только семи бомбардирам.
Самые поздние премьерные хет-трики игроков в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Команда
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
256-й
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
Металлург Д
|
06.08.2005
|
Металлист (д)
|
3:1
|
236-й
|
Василий САЧКО
|
Ворскла
|
13.11.2010
|
Ильичевец (г)
|
3:1
|
214-й
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
Кривбасс
|
21.04.2002
|
Полиграфтехника (д)
|
3:1
|
170-й
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
Динамо
|
22.04.2000
|
Звезда (г)
|
4:1
|
160-й
|
Максим ФЕЩУК
|
Таврия
|
30.08.2013
|
Металлург З (д)
|
3:1
|
159-й
|
Виталий ПУШКУЦА
|
Металлист
|
07.05.2002
|
Закарпатье (д)
|
4:0
|
148-й
|
Геннадий МОРОЗ
|
Динамо
|
27.08.2000
|
Нива Т (г)
|
7:3
|
136-й
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
Динамо
|
31.10.2010
|
Ильичевец (д)
|
9:0
|
136-й
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла
|
17.04.2021
|
Заря (д)
|
4:2
|
132-й
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер
|
20.05.1997
|
Нива Т (г)
|
4:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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