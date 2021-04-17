Лига 1. Марсель обыграл Лорьян, разгромная победа Ренна

Сегодня, 17 апреля состоялись еще два матча в рамках 33-го тура французской Лиги 1. «Марсель» в компенсированное время вырвал тяжелую победу над «Лорьяном», а «Ренн» на выезде разгромил «Анже».
«Анже» - «Ренн» - 0:3
Голы: Доку 45+1, Террье 63, Гирасси 90+1
«Марсель» - «Лорьян» - 3:2
Голы: Пайе 53, Лирола 56, 90+1 – Моффи 19,70
Вчера «Лилль» потерял очки в домашнем матче с «Монпелье».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.