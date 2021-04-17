Лилль потерял очки с Монпелье, теперь ПСЖ может приблизиться вплотную

16 апреля в чемпионате Франции прошел стартовый поединок 33-го тура.
«Лилль» потерял очки с «Монпелье», и теперь «ПСЖ» может приблизиться вплотную. Во Франции 4 претендента на чемпионство. В Лигу чемпионов напрямую попадут 2 команды плюс одна будет проходить квалификацию.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (70), «ПСЖ» (66), «Монако» (65), «Лион» (64), «Ланс» (52), «Марсель» (49), «Ренн» (48).
Лига 1. 33-й тур
«Лилль» – «Монпелье» – 1:1
Голы: Араужу, 85 – Делор, 21.
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Брадарич, 86), Ботман, Андре (Шека, 68), Иконе (Юсуф Языджи, 77), Сумаре, Бурак Йылмаз, Бамба (Араужу, 77), Веа (Давид, 68).
«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш (Илтон, 53), Ферри, Ристич, Саванье (Ле Таллек, 86), Молле, Самбия, Делор (Шкулетич, 87), Лаборд (Суке, 77), Мавидиди.
Предупреждения: Молле, 14. Андре, 30. Зеки Челик, 43. Мандава, 81.
Судья: Мийо (Франция).
16 апреля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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