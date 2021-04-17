33-й тур
Лилль
1 : 1
Монпелье
16.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лилль потерял очки с Монпелье, теперь ПСЖ может приблизиться вплотную

16 апреля в чемпионате Франции прошел стартовый поединок 33-го тура

  • 17.04.2021 00:40
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Лилль потерял очки с Монпелье, теперь ПСЖ может приблизиться вплотную
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в чемпионате Франции прошел стартовый поединок 33-го тура.

«Лилль» потерял очки с «Монпелье», и теперь «ПСЖ» может приблизиться вплотную. Во Франции 4 претендента на чемпионство. В Лигу чемпионов напрямую попадут 2 команды плюс одна будет проходить квалификацию.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (70), «ПСЖ» (66), «Монако» (65), «Лион» (64), «Ланс» (52), «Марсель» (49), «Ренн» (48).

Лига 1. 33-й тур

«Лилль» – «Монпелье» – 1:1

Голы: Араужу, 85 – Делор, 21.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Брадарич, 86), Ботман, Андре (Шека, 68), Иконе (Юсуф Языджи, 77), Сумаре, Бурак Йылмаз, Бамба (Араужу, 77), Веа (Давид, 68).

«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш (Илтон, 53), Ферри, Ристич, Саванье (Ле Таллек, 86), Молле, Самбия, Делор (Шкулетич, 87), Лаборд (Суке, 77), Мавидиди.

Предупреждения: Молле, 14. Андре, 30. Зеки Челик, 43. Мандава, 81.

Судья: Мийо (Франция).

16 апреля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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