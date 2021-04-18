Свитолина рассказала о своих планах после успеха в сборной Украины

Сборная Украины обыграла Японию на Кубке Билли Джин Кинг, а первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о дальнейших планах.

«Дальше я буду играть на турнире в Штутгарте. Надеюсь, что успею восстановиться, потому что у меня были проблемы с физической подготовкой».

«Я стартую там со второго круга, поэтому есть несколько дней, чтобы восстановиться и хорошо там отыграть», - сказала Свитолина.