Свитолина рассказала о своих планах после успеха в сборной Украины

Сборная Украины обыграла Японию на Кубке Билли Джин Кинг, а первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о дальнейших планах.
«Дальше я буду играть на турнире в Штутгарте. Надеюсь, что успею восстановиться, потому что у меня были проблемы с физической подготовкой».
«Я стартую там со второго круга, поэтому есть несколько дней, чтобы восстановиться и хорошо там отыграть», - сказала Свитолина.
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Источник — Большой теннис Украины
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