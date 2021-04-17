Наставник Миная: «Мы еще живы. Сделаем все для сохранения места в УПЛ»

Николай Цымбал прокомментировал неожиданный успех

  • 17.04.2021 19:11
  • 697 просмотров
  • 2 комментария
Наставник Миная: «Мы еще живы. Сделаем все для сохранения места в УПЛ»
© minajfootballclub

«Минай» в матче УПЛ обыграл «Десну» со счетом 3:1 и поднялся на 11-е место. Игру прокомментировал наставник Николай Цымбал.

«Очень важная победа, у нас тяжелое положение в таблице. Отдали все силы, ребята молодцы и заслужили победу. Хотя «Десна» нас простила несколько раз на старте, я считаю, что «Минай» заслужил этот фарт своей работой».

«Будем дальше работать, чтобы набирать очки и сохранить место в УПЛ. Мы еще живы. Как сказал Милевский, процитировав известную песню, «Не спешите нас хоронить». В точку», - сказал Цымбал.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.04.2021 19:22
    0
    Владимир Копяк, 17.04.2021 19:18
    Результат был предсказуем - Десне уже ничего не надо, Минаю кровь из носа надо удержаться в ПЛ. Не удивлюсь, если они будут выигрывать и дальше, с их то спонсором можно и у Реала выиграть...
    Так ихний спонсор без 5 минут коломойский)))). То есть бабло вроде бы и есть, но много заблокировано счетов, а миля ждать 7 тысяч евро зарплаты не будет!!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.04.2021 19:18
    0
    Результат был предсказуем - Десне уже ничего не надо, Минаю кровь из носа надо удержаться в ПЛ. Не удивлюсь, если они будут выигрывать и дальше, с их то спонсором можно и у Реала выиграть...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 17.04.2021 19:22
    0
    Владимир Копяк, 17.04.2021 19:18
    Результат был предсказуем - Десне уже ничего не надо, Минаю кровь из носа надо удержаться в ПЛ. Не удивлюсь, если они будут выигрывать и дальше, с их то спонсором можно и у Реала выиграть...
    Так ихний спонсор без 5 минут коломойский)))). То есть бабло вроде бы и есть, но много заблокировано счетов, а миля ждать 7 тысяч евро зарплаты не будет!!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.04.2021 19:18
    0
    Результат был предсказуем - Десне уже ничего не надо, Минаю кровь из носа надо удержаться в ПЛ. Не удивлюсь, если они будут выигрывать и дальше, с их то спонсором можно и у Реала выиграть...
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