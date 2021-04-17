Наставник Миная: «Мы еще живы. Сделаем все для сохранения места в УПЛ»

«Минай» в матче УПЛ обыграл «Десну» со счетом 3:1 и поднялся на 11-е место. Игру прокомментировал наставник Николай Цымбал.

«Очень важная победа, у нас тяжелое положение в таблице. Отдали все силы, ребята молодцы и заслужили победу. Хотя «Десна» нас простила несколько раз на старте, я считаю, что «Минай» заслужил этот фарт своей работой».

«Будем дальше работать, чтобы набирать очки и сохранить место в УПЛ. Мы еще живы. Как сказал Милевский, процитировав известную песню, «Не спешите нас хоронить». В точку», - сказал Цымбал.