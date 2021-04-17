Монте-Карло. Известны финалисты турнира

Сегодня состоялись полуфинальные матчи на грунтовом Мастерсе в Монте-Карло. Стефанос Циципас отдал всего три гейма британцу Дэниэлу Эвансу.

В другом полуфинале Андрей Рублев, который вчера выбил из турнира Рафаэля Надаля, в двух сетах справился с норвежцем Каспером Руудом.

1/2 финала

Дэниэл Эванс (Великобритания) – Стефанос Циципас (Греция) – 2:6, 1:6

Андрей Рублев (Россия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:3, 7:5