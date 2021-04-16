Монте-Карло. Надаль сенсационно проиграл Рублеву в четвертьфинале

В пятницу на Мастерсе в Монте-Карло состоялись матчи 1/4 финала.



Главной сенсацией стало поражение короля грунта Рафаэля Надаля, который в трех сетах уступил Андрею Рублеву из России. Стоит отметить, что Рафа не сыграет в полуфинале Мастерса в Монако впервые с 2014 года.



Обидчик Новака Джоковича британец Дэн Эванс продолжил победную серию и выбил Давида Гоффена.



Монте-Карло. 1/4 финала



Дэн Эванс – Давид Гоффен [11] – 5:7, 6:3, 6:4

Стефанос Циципас [4] – Алехандро Давидович-Фокина – 7:5 (отказ)



Андрей Рублев [6] – Рафаэль Надаль [3] – 6:2, 4:6, 6:2

Каспер Рууд – Фабио Фоньини [15] – 6:4, 6:3

Пары 1/2 финала

Дэн Эванс – Стефанос Циципас [4]

Андрей Рублев [6] – Каспер Рууд