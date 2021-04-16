Монте-Карло. Надаль сенсационно проиграл Рублеву в четвертьфинале

В пятницу на Мастерсе в Монте-Карло состоялись матчи 1/4 финала.
Главной сенсацией стало поражение короля грунта Рафаэля Надаля, который в трех сетах уступил Андрею Рублеву из России. Стоит отметить, что Рафа не сыграет в полуфинале Мастерса в Монако впервые с 2014 года.
Обидчик Новака Джоковича британец Дэн Эванс продолжил победную серию и выбил Давида Гоффена.
Монте-Карло. 1/4 финала
Дэн Эванс – Давид Гоффен [11] – 5:7, 6:3, 6:4
Стефанос Циципас [4] – Алехандро Давидович-Фокина – 7:5 (отказ)
Андрей Рублев [6] – Рафаэль Надаль [3] – 6:2, 4:6, 6:2
Каспер Рууд – Фабио Фоньини [15] – 6:4, 6:3
Пары 1/2 финала
Дэн Эванс – Стефанос Циципас [4]
Андрей Рублев [6] – Каспер Рууд
Источник — Sport.ua
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