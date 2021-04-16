Монте-Карло. Надаль сенсационно проиграл Рублеву в четвертьфинале

Неожиданный исход матча 1/4 финала

  • 16.04.2021 22:15
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Монте-Карло. Надаль сенсационно проиграл Рублеву в четвертьфинале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В пятницу на Мастерсе в Монте-Карло состоялись матчи 1/4 финала.
 
Главной сенсацией стало поражение короля грунта Рафаэля Надаля, который в трех сетах уступил Андрею Рублеву из России. Стоит отметить, что Рафа не сыграет в полуфинале Мастерса в Монако впервые с 2014 года.
 
Обидчик Новака Джоковича британец Дэн Эванс продолжил победную серию и выбил Давида Гоффена.
 
Монте-Карло. 1/4 финала
 
 Дэн Эванс –  Давид Гоффен [11] – 5:7, 6:3, 6:4
 Стефанос Циципас [4] –  Алехандро Давидович-Фокина – 7:5 (отказ)
 
 Андрей Рублев [6] –  Рафаэль Надаль [3] – 6:2, 4:6, 6:2
 Каспер Рууд –  Фабио Фоньини [15] – 6:4, 6:3

Пары 1/2 финала

 Дэн Эванс –  Стефанос Циципас [4]
 Андрей Рублев [6] –  Каспер Рууд

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Источник — Sport.ua

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