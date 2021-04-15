Монте-Карло. Джокович сенсационно вылетел в третьем раунде

Сегодня Новак Джокович в третьем раунде грунтового Мастерса в Монте-Карло встречался с британцем Дэниэлом Эвансом. Это была первая очная встреча теннисистов.
Она завершилась сенсационной победой Эванса в двух сетах. Матч продолжался 2 часа и 8 минут.
3-й раунд
Новак Джокович (Сербия, 1) – Дэниэл Эванс (Великобритания) – 4:6, 5:7
В четвертьфинале Эванс сыграет с 11-м сеяным бельгийцем Давидом Гоффеном.
Вчера во втором раунде Джокович обыграл итальянца Янника Синнера.
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Источник — Sport.ua
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