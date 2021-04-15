Монте-Карло. Джокович сенсационно вылетел в третьем раунде

Сегодня Новак Джокович в третьем раунде грунтового Мастерса в Монте-Карло встречался с британцем Дэниэлом Эвансом. Это была первая очная встреча теннисистов.

Она завершилась сенсационной победой Эванса в двух сетах. Матч продолжался 2 часа и 8 минут.

3-й раунд

Новак Джокович (Сербия, 1) – Дэниэл Эванс (Великобритания) – 4:6, 5:7

В четвертьфинале Эванс сыграет с 11-м сеяным бельгийцем Давидом Гоффеном.

Вчера во втором раунде Джокович обыграл итальянца Янника Синнера.