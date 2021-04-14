Монте-Карло. Джокович и Надаль стартовали с побед

Сегодня Новак Джокович и Рафаэль Надаль провели свои стартовые матчи на Мастерсе в Монте-Карло. Оба одержали уверенные победы в двух сетах.

Джокович обыграл 22-ю ракетку мира, итальянского вундеркинда Янника Синнера (22-е место в рейтинге АТР). Матч продолжался 1 час и 36 минут.

Надаль в свою очередь отдал всего 3 гейма 87-й ракетке мира Федерико Дельбонису. Матч продолжался 1 час и 22 минуты.

2-й раунд

Новак Джокович (Сербия, 1) – Янник Синнер (Италия) – 6:4, 6:2

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания, 3) – 1:6, 2:6

Напомним, в марте Надаль потерял вторую строчку в рейтинге АТР.