Рейтинг ATP. Марченко поднялся на десять позиций, Медведев обошел Надаля

Новак Джокович сохраняет лидерство

  • 15.03.2021 10:58
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Рейтинг ATP. Марченко поднялся на десять позиций, Медведев обошел Надаля
© ФТУ. Илья Марченко

На прошлой неделе состоялись сразу три турнира категории ATP Tour 250.

В Дохе выиграл Николоз Басилашвили, в Марселе – Даниил Медведев, в Сантьяго – Кристиан Гарин. Российский теннисист благодаря этому успеху потеснил со второй строчки Рафаэля Надаля. Больше в первой десятке изменений не зафиксировано.

Топ-10 рейтинга ATP

Несколько украинцев улучшили свои позиции. Илья Марченко поднялся на десять позиций благодаря выходу в полуфинал челленджера в Биелле. Также дошли очки Виталию Сачко за победу на 15-тысячнике ITF. 

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке в первую восьмерку ворвался Мартон Фучович.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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