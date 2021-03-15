Рейтинг ATP. Марченко поднялся на десять позиций, Медведев обошел Надаля

На прошлой неделе состоялись сразу три турнира категории ATP Tour 250.
В Дохе выиграл Николоз Басилашвили, в Марселе – Даниил Медведев, в Сантьяго – Кристиан Гарин. Российский теннисист благодаря этому успеху потеснил со второй строчки Рафаэля Надаля. Больше в первой десятке изменений не зафиксировано.
Топ-10 рейтинга ATP
Несколько украинцев улучшили свои позиции. Илья Марченко поднялся на десять позиций благодаря выходу в полуфинал челленджера в Биелле. Также дошли очки Виталию Сачко за победу на 15-тысячнике ITF.
Украинцы в топ-700 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке в первую восьмерку ворвался Мартон Фучович.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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