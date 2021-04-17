Игроки Реала отказались от бонусов в нынешнем сезоне

Игроки «Реала» добровольно отказались от бонусов, которые могли получить в нынешнем сезоне. Таким образом игроки решили помочь мадридскому клубу справиться с финансовыми проблемами, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

В случае победы в Лиге чемпионов или Ла Лиге игрокам «Реала» полагались на сумму примерно 30 миллионов евро на всю команду. Теперь, в случае завоевания трофея, эти деньги останутся в клубной казне.

В прошлом сезоне игроки «Реала» также отказались от возможных бонусов. В нынешнем сезоне «Реал» уже вышел в полуфинал Лиги чемпионов и идет вторым в Ла Лиге, отставая всего на одно очко от лидера, «Атлетико» Мадрид.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» продлит контракт с Каримом Бензема.