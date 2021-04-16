Бензема продлит контракт с Реалом

«Реал» близок к продлению контракта с основным форвардом команды Каримом Бензема. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года – на год дольше, чем действует нынешнее.
Официально новый контракт будет подписан до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне на счету Бензема 25 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Реал» во всех турнирах.
33-летний француз выступает за мадридский клуб с лета 2009 года. Ранее Бензема вышел на четвертое место по матчам за «Реал» в Лиге чемпионов.
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Источник — Marca
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