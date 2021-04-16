Бензема продлит контракт с Реалом

Форвард останется в клубе еще на два года

  • 16.04.2021 20:01
  • 471 просмотр
  • 2 комментария
Бензема продлит контракт с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

«Реал» близок к продлению контракта с основным форвардом команды Каримом Бензема. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года – на год дольше, чем действует нынешнее.

Официально новый контракт будет подписан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 25 голов и 6 ассистов в 36 матчах за «Реал» во всех турнирах.

33-летний француз выступает за мадридский клуб с лета 2009 года. Ранее Бензема вышел на четвертое место по матчам за «Реал» в Лиге чемпионов.

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2021 21:07
    0
    12 лет в клубе.
    Ссылка
    cpega
    online
      cpega, 16.04.2021 21:02
    0
    Все верно, в реале обычно больше возраста чем в 35 лет не играют
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2021 21:07
    0
    12 лет в клубе.
    Ссылка
    cpega
    online
      cpega, 16.04.2021 21:02
    0
    Все верно, в реале обычно больше возраста чем в 35 лет не играют
    Ссылка
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