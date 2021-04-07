Бензема вышел на четвертое место в Реале по матчам в Лиге чемпионов

Французский форвард обошел Роберто Карлоса

  • 07.04.2021 06:25
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Бензема вышел на четвертое место в Реале по матчам в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» одержал уверенную победу над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Нападающий мадридского клуба Карим Бензема вышел в стартовом составе команды. Для него этот матч стал 108-м за «Реал» в Лиге чемпионов.

По этому показателю он обошел экс-защитника мадридцев Роберто Карлоса (107) и вышел на чистое четвертое место по матчам за мадридцев в ЛЧ.

Лидером по матчам в ЛЧ в составе «Реала» является Икер Касильяс (150), далее следуют Рауль (130) и Серхио Рамос (128).

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Источник — Gracenote Live

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