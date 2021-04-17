«Десна» в день рождения клуба довольно неожиданно уступила аутсайдеру «Минаю» в матче УПЛ. Игру прокомментировал наставник Александр Рябоконь.

«День рождения - грустный праздник, это точно. В концовке не было решающего паса. А соперник с первого же подхода к нашим воротам забил, потом еще один. Тот случай, когда мы им пасик, они нам голик. Вероятно, все закономерно, потому что они качественно сыграли в завершении».

«Игра показала, что да - мы зависим от Тотовицкого, Будковского, которых не было. Креативных футболистов не хватало», - сказал Рябоконь.