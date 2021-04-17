Александр РЯБОКОНЬ: «День рождения - грустный праздник. Это точно»

Черниговская команда уступила аутсайдеру

  • 17.04.2021 17:40
  • 1211 просмотров
  • 2 комментария
Александр РЯБОКОНЬ: «День рождения - грустный праздник. Это точно»
© zarya-lugansk.com

«Десна» в день рождения клуба довольно неожиданно уступила аутсайдеру «Минаю» в матче УПЛ. Игру прокомментировал наставник Александр Рябоконь.

«День рождения - грустный праздник, это точно. В концовке не было решающего паса. А соперник с первого же подхода к нашим воротам забил, потом еще один. Тот случай, когда мы им пасик, они нам голик. Вероятно, все закономерно, потому что они качественно сыграли в завершении».

«Игра показала, что да - мы зависим от Тотовицкого, Будковского, которых не было. Креативных футболистов не хватало», - сказал Рябоконь.

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Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 17.04.2021 18:17
    0
    так керівництво Минаю керівництво Десни з святом грошима привітало...чи може мало дали? бо не вірю,що тренер не знає про "привітання"...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 18:15
    0
    Лукавить дядя Саша, ой лукавить !!!
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 17.04.2021 18:17
    0
    так керівництво Минаю керівництво Десни з святом грошима привітало...чи може мало дали? бо не вірю,що тренер не знає про "привітання"...
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 17.04.2021 18:15
    0
    Лукавить дядя Саша, ой лукавить !!!
    Ссылка
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