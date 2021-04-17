Зинедин ЗИДАН: «Я не ужасный тренер, хоть и не лучший»

Наставник «Реала» скромно оценил свои способности

  • 17.04.2021 17:30
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Зинедин ЗИДАН: «Я не ужасный тренер, хоть и не лучший»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал мнение многих болельщиков, которые считают, что французу повезло тренировать мадридский клуб:

«Это правда, что мне очень повезло быть тренером «Реала», но я вроде не ужасный тренер, хоть и не лучший.

Главное – вкладывать страсть в свое дело. Игроки важнее всего. Разговоров ходит много, я бы хотел говорить о футболе, а не об этих вещах».

Ранее «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сумев пройти «Ливерпуль».

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Источник — Marca

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