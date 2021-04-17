Зинедин ЗИДАН: «Я не ужасный тренер, хоть и не лучший»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал мнение многих болельщиков, которые считают, что французу повезло тренировать мадридский клуб:
«Это правда, что мне очень повезло быть тренером «Реала», но я вроде не ужасный тренер, хоть и не лучший.
Главное – вкладывать страсть в свое дело. Игроки важнее всего. Разговоров ходит много, я бы хотел говорить о футболе, а не об этих вещах».
Ранее «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сумев пройти «Ливерпуль».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.