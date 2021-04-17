Олег КУЗНЕЦОВ: «На 99% Динамо будет чемпионом»

Легенда «Динамо» - о матче против «Шахтера»

  • 17.04.2021 17:01
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Олег КУЗНЕЦОВ: «На 99% Динамо будет чемпионом»
© УАФ. Олег Кузнецов

Легенда киевского «Динамо», а ныне главный тренер сборной Украины U-17 Олег Кузнецов поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура УПЛ против «Шахтера», который пройдет сегодня, 17 апреля:

- Как считаете, семиочковый отрыв «Динамо» от «Шахтера» за пять туров до финиша может гарантировать чемпионство команде Мирчи Луческу?
- Думаю, что даже независимо от сегодняшней игры процентов на 99 «Динамо» будет чемпионом. Даже в том случае, если киевская команда проиграет и отрыв сократится до четырех пунктов, я не вижу соперников, с которыми она может потерять очки. Мне кажется, что в вопросе о чемпионства уже все решено. Сегодняшняя игра имеет разве что значение по части престижа.

- Для «Шахтера»?
- Не только. И для «Динамо» тоже. Ведь когда ты становишься чемпионом, но при этом два раза проигрываешь главному конкуренту за медали, то это может выглядеть как-то некрасиво. Так что динамовцам есть что доказывать. Если они сумеют сегодня победить, то тема чемпионства для «Шахтера» будет без вариантов.

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Источник — UA-Football

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