Олег КУЗНЕЦОВ: «На 99% Динамо будет чемпионом»

Легенда киевского «Динамо», а ныне главный тренер сборной Украины U-17 Олег Кузнецов поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура УПЛ против «Шахтера», который пройдет сегодня, 17 апреля:
- Как считаете, семиочковый отрыв «Динамо» от «Шахтера» за пять туров до финиша может гарантировать чемпионство команде Мирчи Луческу?
- Думаю, что даже независимо от сегодняшней игры процентов на 99 «Динамо» будет чемпионом. Даже в том случае, если киевская команда проиграет и отрыв сократится до четырех пунктов, я не вижу соперников, с которыми она может потерять очки. Мне кажется, что в вопросе о чемпионства уже все решено. Сегодняшняя игра имеет разве что значение по части престижа.
- Для «Шахтера»?
- Не только. И для «Динамо» тоже. Ведь когда ты становишься чемпионом, но при этом два раза проигрываешь главному конкуренту за медали, то это может выглядеть как-то некрасиво. Так что динамовцам есть что доказывать. Если они сумеют сегодня победить, то тема чемпионства для «Шахтера» будет без вариантов.
Источник — UA-Football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.