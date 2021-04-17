Ворскла – Заря. Известны составы команд

Главные тренеры сделали свой выбор

  • 17.04.2021 16:18
  • 830 просмотров
  • 2 комментария
Ворскла – Заря. Известны составы команд
© zarya-lugansk.com. Виктор Скрипник

Сегодня, 17 апреля «Ворскла» в 22-м туре УПЛ дома принимает «Зарю». Начало матча – в 17:00.

Стали известны составы команд на матч:

«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Альюн, Пердута, Якубу, Скляр, Тилль, Пуцлин, Степанюк, Кулач
Запас: Ткаченко, Сапай, Хрипчук, Луизао, Челядин, Ребенок, Кравчук

«Заря»: Василь, Хочменовский, Вернидуб, Иванисеня, Жуниор Рейс, Цвек, Кочергин, Назарина, Юрченко, Шахаб, Аллахьяр
Запас: Мацапура, Руфати, Фаворов, Цыганикс, Гринь, Казаков, Лунев, Алефиренко, Гладкий

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Источник — УПЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 17.04.2021 16:58
    0
    центральный матч тура.
    матч ШД - ДК - татотакэ...
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:41
    0
    2:1
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 17.04.2021 16:58
    0
    центральный матч тура.
    матч ШД - ДК - татотакэ...
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 16:41
    0
    2:1
    Ссылка
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