Ворскла – Заря. Известны составы команд

Сегодня, 17 апреля «Ворскла» в 22-м туре УПЛ дома принимает «Зарю». Начало матча – в 17:00.
Стали известны составы команд на матч:
«Ворскла»: Ризнык, Яворский, Чеснаков, Альюн, Пердута, Якубу, Скляр, Тилль, Пуцлин, Степанюк, Кулач
Запас: Ткаченко, Сапай, Хрипчук, Луизао, Челядин, Ребенок, Кравчук
«Заря»: Василь, Хочменовский, Вернидуб, Иванисеня, Жуниор Рейс, Цвек, Кочергин, Назарина, Юрченко, Шахаб, Аллахьяр
Запас: Мацапура, Руфати, Фаворов, Цыганикс, Гринь, Казаков, Лунев, Алефиренко, Гладкий
Источник — УПЛ
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