ВИДЕО. Нуриев догнал лидеров бомбардирской гонки УПЛ

Форвард «Миная» оформил дубль в ворота «Десны»

  • 17.04.2021 15:26
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ВИДЕО. Нуриев догнал лидеров бомбардирской гонки УПЛ
© ФК Минай. Анатолий Нуриев

Сегодня «Минай» в матче 22-го тура УПЛ дома принимает «Десну». После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:0.

Дубль оформил атакующий полузащитник «Миная» Анатолий Нуриев. Для него это девятый и десятый голы в нынешнем сезоне УПЛ соответственно. Он догнал лидеров бомбардирской гонки, Виктора Цыганкова из «Динамо» и Владислава Кулача из «Ворсклы», у которых также по 10 голов.

Первый гол Нуриева (23-я минута, с пенальти):

Второй гол Нуриева (39-я минута):

Отметим, что из 10 своих голов Нуриев 6 забил с пенальти.

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Источник — Sport.ua

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