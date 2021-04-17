ВИДЕО. Нуриев догнал лидеров бомбардирской гонки УПЛ

Сегодня «Минай» в матче 22-го тура УПЛ дома принимает «Десну». После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:0.
Дубль оформил атакующий полузащитник «Миная» Анатолий Нуриев. Для него это девятый и десятый голы в нынешнем сезоне УПЛ соответственно. Он догнал лидеров бомбардирской гонки, Виктора Цыганкова из «Динамо» и Владислава Кулача из «Ворсклы», у которых также по 10 голов.
Первый гол Нуриева (23-я минута, с пенальти):
Второй гол Нуриева (39-я минута):
Отметим, что из 10 своих голов Нуриев 6 забил с пенальти.
Источник — Sport.ua
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