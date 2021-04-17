Виктор ГРАЧЕВ: «Для Динамо встреча с Шахтером – золотой матч»

Эксперт высказался о грядущем противостоянии грандов украинского футбола

  • 17.04.2021 14:18
  • 869 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ГРАЧЕВ: «Для Динамо встреча с Шахтером – золотой матч»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-форвард «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от украинского классико «Шахтер» – «Динамо».

«Для киевлян это, можно сказать, золотой матч. При победе или ничьей динамовцев можно будет поздравить с чемпионством, потому что отыграть семь очков, не говоря о десяти, за четыре тура просто нереально. И это касается не только украинского первенства.

Для «Шахтера» это должна быть реабилитация за провальный сезон на внутренней арене», - сказал Грачев.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 17-го апреля. Начало встречи в 19:30.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 17.04.2021 15:18
    +3
    Вся Україна разом з Динамо
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 17.04.2021 14:49
    +4
    А для шахтаря матчі з маріуполем то шо????
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 14:20
    +13
    Удачи Динамо , Киев с вами !
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 17.04.2021 14:20
    +13
    Удачи Динамо , Киев с вами !
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 17.04.2021 14:49
    +4
    А для шахтаря матчі з маріуполем то шо????
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 17.04.2021 15:18
    +3
    Вся Україна разом з Динамо
    Ссылка
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