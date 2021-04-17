Виктор ГРАЧЕВ: «Для Динамо встреча с Шахтером – золотой матч»

Экс-форвард «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от украинского классико «Шахтер» – «Динамо».

«Для киевлян это, можно сказать, золотой матч. При победе или ничьей динамовцев можно будет поздравить с чемпионством, потому что отыграть семь очков, не говоря о десяти, за четыре тура просто нереально. И это касается не только украинского первенства.

Для «Шахтера» это должна быть реабилитация за провальный сезон на внутренней арене», - сказал Грачев.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 17-го апреля. Начало встречи в 19:30.