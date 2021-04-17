Томас ТУХЕЛЬ: «Перед матчем с Ман Сити игроки могли выпить пива или вина»

Наставник «Челси» позволил своей команде расслабиться

  • 17.04.2021 10:12
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Томас ТУХЕЛЬ: «Перед матчем с Ман Сити игроки могли выпить пива или вина»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» сообщил, что дал своей команде слабину перед игрой.

«Мы понимаем, что необходимо восстанавливаться морально. Например, мы решили переночевать в Севилье, в отели про который уже знали. Он был очень красивым. У нас была возможность посидеть на улице, потому что было очень тепло. Это был успокаивающий момент, и мы просто наслаждались обществом друг друга.

Они могли бы выпить бокал вина или пива, если захотят. Было важно создать такую среду и организовать ее именно так. Это было частью ментального восстановления», - сказал Тухель.

Матч «Челси» - «Манчестер Сити» состоится 17 апреля. Начало встречи в 19.30 по Киеву.

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Источник — Goal.com

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