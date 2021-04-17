Юрий БАКАЛОВ: «Динамо не будет играть на ничью, его преимущество – Луческу»

Украинский тренер Юрий Бакалов высказался о грядущем матче 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо».

«Состояние команд такое, что «Шахтер» отстает от киевлян на семь очков, а «Динамо», наоборот, комфортно себя чувствует, потому что подходит к классико в хорошем состоянии. Впрочем, «горнякам» некого винить за такой отрыв от динамовцев, но в любом случае, какой бы ни была турнирная ситуация, «Шахтер» выйдет на матч с «Динамо» с запредельной мотивацией. И пусть победит сильнейший.

Каким бы ни был результат, на мой взгляд, не вижу проблем, что динамовцы не в состоянии довести этот сезон до своей победы. Безусловно, в случае того, если «Шахтер» возьмет три очка, градус интриги повысится, но в целом локальный успех в долгосрочной перспективе вряд ли принесет горнякам дивиденды.

Не думаю, что «Динамо» будет играть на ничью в этом матче. Как показывает мировая практика, когда приезжаешь играть на ничью, получаешь поражение. Главный козырь «Динамо» — их тренер Мирча Луческу. Он классно ориентируется в тактике на такие матчи, анализирует и знает, как добиться результата», - сказал Бакалов.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 17-го апреля. Начало встречи в 19:30.