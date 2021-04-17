Лестер – Саутгемптон. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии

  • 17.04.2021 06:38
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Лестер – Саутгемптон. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Лестер» – «Саутгемптон»:

«В Кубке возможно все! Мало кто сделает ставку на «Саутгемптон». Мы хорошо знаем очень серьезного и характерного тренера Брендана Роджерса, который постоянно дает результат. Сейчас его «Лестер» находится в тройке АПЛ. На всякий случай, в 1/4 финала «лисы» прошли МЮ (3:1). Они на этом не остановятся. Как минимум, «Лестер» пройдет в финал, а может, и постарается выиграть титул. 

Да, они два предыдущих матча в АПЛ проиграли – «Ман Сити» (0:2) и «Вест Хэму» (2:3). «Лестер» спокойно себя чувствовал в первой тройке, но сейчас к нему приблизилась целая группа команд. Из-за этих двух поражений они оказались в той ситуации, что теперь придется доказывать на поле и отстаивать то место, которое они занимают. 

На «Саутгемптон» почти ничего не давит. Они в АПЛ занимают 14-е место. Австриец Ральф Хазенхюттль также создал хорошую, интересную, организованную команду. Но они многовато пропускают – 56 мячей. У ВБА, который больше всех пропускает, 59 пропущенных. То есть «Саутгемптон» практически больше всех пропускает в АПЛ. В предыдущих четырех играх АПЛ они пропустили 12 мячей (три гола за игру). Сказать, что «Лестер» не забьет – это надо быть хорошим шутником и иметь хорошее чувство юмора. 

И, хотя это Кубок и здесь возможны сюрпризы, вне всякого сомнения, но «Лестер» – более классная команда по игре, по исполнителям и по результатам. Имея в наличии Варди, Ихеаначо, Тилеманса и компанию, я не сомневаюсь в том, что «Лестер» выйдет в финал Кубка Англии. Если произойдет чудо, я буду аплодировать «Саутгемптону» за то, что они прыгнули выше головы. Но недооценки со стороны «Лестера» не будет. Команда, проигравшая в АПЛ два матча кряду, постарается снять напряжение и будет дальше двигаться как в чемпионате, так и в Кубке. Роджерс не позволит своим подопечным расслабиться», - сказал Грозный.

Матч «Лестер» – «Саутгемптон» состоится 18 апреля. Начало встречи – в 20:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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