Челси – Манчестер Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии

  • 17.04.2021 05:46
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Челси – Манчестер Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Челси» – «Ман Сити»:

«Обе команды уже в полуфинале Лиги чемпионов. Так как они прошли «Порту» и «Боруссию». «Ман Сити» выиграет чемпионат Англии, а «Челси» с Тухелем, на мой взгляд, скорее всего финишируют третьими. Кстати, с немецким специалистом лондонцы почти ничего не пропускают, так как у них изменилась структура игры. Нет потерь мяча из тех зон, из которых сразу же следуют быстрые атаки. «Челси» теряет мяч на флангах в непосредственной близости от ворот соперника, а это не так опасно.

«Аристократы» моментально вступают в прессинг. У них нет поперечных и обрезающих передач. У «Челси» фантастическая надежность, потому команда очень мало пропускает. Лондонцы хорошо задействуют фланги, и у них оттуда постоянно идут острые передачи, так как большая группа футболистов играет на опережение. Это позволяет им выигрывать большое количество единоборств, подборов, перехватов и хорошо прессинговать. 

Все команды Гвардиолы играют по-другому. У них тотальный контроль мяча, создание численного преимущества в необходимых зонах, тонкая, изящная и ажурная работа с мячом, а также творческие взаимодействия при завершении атак. Кстати, в Дортмунде «горожанам» было сложно и, если бы не пенальти и гол Фодена, все могло бы сложиться совсем по-другому. А если бы начал забивать Холанд, который сейчас как сонный гигант, который пока еще не проснулся.

Де Брюйне в матче с «Боруссией» не был похож на себя. У бельгийца был большой брак и было значительно меньше конструктива. Хотя и в этой ситуации он имел шансы поразить ворота дортмундцев. Он один из немногих, кто умеет быстро переключать скорости и менять направление движения. В этом его большие козыри. Он мог забить не раз, но у Кевина не получилось обслужить партнеров, как он это умеет. Сити повезло, что Фодену удалось удачно примерить на себе роль лидера и забить победный мяч в Дортмунде.

Гвардиола в этом сезоне много матчей играет с ложной девяткой. У него нет такого форварда, как Холанд, Бензема, Неймар, Мбаппе или Роналду, которые штамповали бы голы и создавали моменты. Все форварды, которые у него есть, травмированы, восстанавливаются или играют нестабильно. У Пепа перебор игроков второй линии рядом с атакой, но никто из них не является чистым нападающим.

В этом матче в старте мы увидим Стерлинга в качестве нападающего, так как «горожанам» нужна реактивная скорость для того, чтобы преодолевать оборонные редуты «Челси». «Ман Сити» нужен очень быстрый реактивный форвард-наконечник, играющий на грани офсайда. Если его будут обслуживать Фоден, Де Брюйне, Бернарду Силва, он убежит и может забить. Скорость Стерлинга выше, чем стартовая скорость центральных защитников «Челси». 

Будет интереснейшее противостояние Гвардиолы и Тухеля, под руководством которых играют футболисты очень высокого уровня. Мне видится, что в основное время будет ничейный исход, а чем закончится сам матч и кто выйдет в финал, мне самому очень любопытно будет увидеть. 

Для «Ман Сити» это будет один из самых сложных матчей в году. «Горожане» пытаются выиграть в этом сезоне все титулы: АПЛ, Суперкубок и Кубок Англии, Лигу чемпионов. Но сейчас Гвардиоле играть полуфинал с «Челси», который будет сложнее, чем потенциальный финал. Также лондонцам играть полуфинал Лиги чемпионов с ПСЖ, который сейчас выглядит предпочтительнее. Для Гвардиолы матч с «Челси» важен, так как он увидит, над чем ему надо работать в заключительной части сезона. Я с удовольствием внимательно буду смотреть этот матч и рекомендую это же сделать читателям», – сказал Грозный.

Матч «Челси» – «Ман Сити» состоится 17 апреля. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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