Кремень – Черноморец – 1:1. Видео голов и обзор матча

16 апреля прошел поединок 22-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Кремень» – «Черноморец» – 1:1.
События матча
|21'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Кравченко (Черноморец).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Галата (Кремень).
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Источник — Sport.ua
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