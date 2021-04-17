ВПК-Агро – Прикарпатье – 1:1. Видео голов и обзор матча

16 апреля прошел поединок 22-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «ВПК-Агро» – «Прикарпатье» – 1:1.
Пресс-конференция тренеров.
События матча
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Беляев (ВПК-Агро).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Барчук (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua
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