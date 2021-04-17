Аталанта – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 31-го тура Серии А

  • 17.04.2021 04:27
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Аталанта – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Ювентус».

«Понятно, что Скудетто выиграет «Интер», но еще шесть команд борются за лигочемпионовские места и имеют для этого все основания. Какие аргументы для этого у «Аталанты»? Команда из Бергамо забила 71 мяч, а это больше всех в Серии А! Это ого-го, прилично! Команда Гасперини играет в яркий, динамичный, симпатичный футбол. Только в предыдущих восьми матчах они забили восемь голов – «Фиорентине» и «Удинезе» по три, а также два «Вероне». А до этого они также не раз забивали по три мяча, а было по четыре и по пять взятий ворот команды из Бергамо! У них фантастическая конкуренция в группе атаки. Философия игры такова, что она позволяет команде создавать много моментов.

Но сейчас соперник «Аталанты» - это «Ювентус», который вместе с «Интером» меньше всех пропустил (по 27 голов). Туринцы традиционно играют очень организованно и дисциплинированно. «Аталанта» пропустила больше, а именно 38 мячей. Есть разница! Хотя «Юве» тоже стал больше забивать – семь мячей в предыдущих трех играх. Амбиции руководства туринцев высоки, поэтому «Ювентус», имея в составе топ-звезду Роналду, обязан финишировать вторым в Серии А и выиграть Кубок Италии. Если не получится это сделать, Пирло будет заменен на другого специалиста. 

Кстати, в мае в финале Кубка Италии «Аталанта» и «Ювентус» снова сыграют. Будет интереснейший матч, о котором мы еще поговорим. А в предстоящей дуэли обе команды забьют, так как у них реально есть кому забивать. Обе команды пропустят, так как во время матчей не всегда соблюдают баланс и успевают возвращаться при потере мяча. У обоих команд баланс больше нацелен на атаку, хотя у «Юве» в меньше степени, он более организован. Но «Аталанта» заставит «Старую Синьору» большим количеством обороняться. Контроль мяча у бергамаски не хуже, а может и лучше. Предпосылок для остроты в атаке у «Аталанты» больше. Но Роналду и компания заставят «Аталанту» внести коррективы в свою игру.

Уверен, что мы увидим красивый, хороший футбол. Мне видится результативная ничья. Не исключаю даже счет 2:2. Хочется, чтобы забил Малиновский. Но сейчас он делает очень много ассистов. Я не сомневаюсь, что он отдаст голевой пас. Но Руслан может и забить», – сказал Грозный.

Матч «Аталанта» – «Ювентус» состоится 18 апреля. Начало встречи – в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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