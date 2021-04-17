Агробизнес – Горняк-Спорт – 1:1. Видео голов и обзор матча

16 апреля прошел поединок 22-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видеообзор матча «Агробизнес» – «Горняк-Спорт» – 1:1.
События матча
|32'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Романов (Горняк-Спорт).
|22'
|ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Черненко (Агробизнес).
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Источник — Sport.ua
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