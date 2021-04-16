Александр НОЙОК: «Могли депортировать из Беларуси»

Незнание закона не освобождает от ответственности

  • 16.04.2021 20:45
  • 777 просмотров
  • 1 комментарий
Александр НОЙОК: «Могли депортировать из Беларуси»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник российского «Оренбурга» Александр Нойок рассказал о жизни в Беларуси.

«В Беларуси так случилось из-за моей невнимательности. Я же не знал, что такие правила… Накопилось 12 штрафов — оказалось, что разрешено максимум пять, иначе депортация. К счастью, все разрешилось. Но самое смешное, что я никогда быстро не ездил, потому что на физическом уровне боюсь скорости. Клянусь! Все мои превышения — на 10 километров в час: там, где разрешено 60, я ехал 70».

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Источник — Sport24.ru

(5 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 21:19
    0
    Найобиш цілий день у топ-новинах. Це хто, новий Мессі
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 21:19
    0
    Найобиш цілий день у топ-новинах. Це хто, новий Мессі
    Ссылка
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