Александр НОЙОК: «Могли депортировать из Беларуси»

Украинский полузащитник российского «Оренбурга» Александр Нойок рассказал о жизни в Беларуси.

«В Беларуси так случилось из-за моей невнимательности. Я же не знал, что такие правила… Накопилось 12 штрафов — оказалось, что разрешено максимум пять, иначе депортация. К счастью, все разрешилось. Но самое смешное, что я никогда быстро не ездил, потому что на физическом уровне боюсь скорости. Клянусь! Все мои превышения — на 10 километров в час: там, где разрешено 60, я ехал 70».