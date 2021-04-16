ФОТО. «Cпасибо, Шахтер». Тайсон попрощался с клубом

После того, как «Шахтер» официально объявил об уходе полузащитника Тайсона, игрок на своей странице в Instagram попрощался с клубом, а также перечислил трофеи и достижения.
Несмотря на конфликт между клубом и игроком, стороны все же тепло попрощались друг с другом.
Ожидается, что Тайсон в ближайшее время подпишет контракт с «Интернасьоналом».
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Источник — Sport.ua
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Но подгоревшей усатой жопой я доволен
« лучший игрок восточной Европы «
А какие лучший игрок УПЛ , гений , и т д ?
Тимофеючка , тебе кто то говорил , что ты очень забавная усатая дама ?
А какие лучший игрок УПЛ , гений , и т д ?
Тимофеючка , тебе кто то говорил , что ты очень забавная усатая дама ?
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