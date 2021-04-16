ФОТО. «Cпасибо, Шахтер». Тайсон попрощался с клубом

После того, как «Шахтер» официально объявил об уходе полузащитника Тайсона, игрок на своей странице в Instagram попрощался с клубом, а также перечислил трофеи и достижения.

Несмотря на конфликт между клубом и игроком, стороны все же тепло попрощались друг с другом.

Ожидается, что Тайсон в ближайшее время подпишет контракт с «Интернасьоналом».