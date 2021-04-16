ФОТО. «Cпасибо, Шахтер». Тайсон попрощался с клубом

Скорее всего, игрок вернется в Бразилию

  • 16.04.2021 19:54
  • 4617 просмотров
  • 12 комментариев
ФОТО. «Cпасибо, Шахтер». Тайсон попрощался с клубом
© Getty Images/Global Images Ukraine

После того, как «Шахтер» официально объявил об уходе полузащитника Тайсона, игрок на своей странице в Instagram попрощался с клубом, а также перечислил трофеи и достижения.

Несмотря на конфликт между клубом и игроком, стороны все же тепло попрощались друг с другом.

Ожидается, что Тайсон в ближайшее время подпишет контракт с «Интернасьоналом».

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.04.2021 21:18
    0
    Нарешті "рабиня Ізаура" повертається додому.!!!
    Ссылка
    Laur Ștefan
    online
      Laur Ștefan, 16.04.2021 20:47
    -3
    Как бы не закончилась ета история, но Тайсон ето легенда...
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 16.04.2021 20:46
    +1
    Мда.....Лицо мученика..........бедняга
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 20:33
    -2
    HAKUNA MATATA, 16.04.2021 20:07
    Кись, о, ты почему ещё здесь? Быстро на трассу немытая, за тебя уже заплачено!
    Ахаххахахахв Уже и « немытая» украла , ну ничего своего не может придумать
    Но подгоревшей усатой жопой я доволен
    « лучший игрок восточной Европы «
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 16.04.2021 20:30
    +2
    Ёршик спёр на последок?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 16.04.2021 20:29
    +1
    ПНХ, идиот плаксивый!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 20:07
    +6
    Срамота, не сыграть 3ОО-й матч.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 16.04.2021 20:07
    -5
    funnycat, 16.04.2021 20:05

    А какие лучший игрок УПЛ , гений , и т д ?
    Тимофеючка , тебе кто то говорил , что ты очень забавная усатая дама ?
    Кись, о, ты почему ещё здесь? Быстро на трассу немытая, за тебя уже заплачено!
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 16.04.2021 20:05
    -1
    HAKUNA MATATA, 16.04.2021 20:01
    Скатертью дорожка утёнок туалетный.

    А какие лучший игрок УПЛ , гений , и т д ?
    Тимофеючка , тебе кто то говорил , что ты очень забавная усатая дама ?
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.04.2021 20:04
    +1
    ВОН!!!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 16.04.2021 20:01
    0
    Скатертью дорожка утёнок туалетный.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 16.04.2021 20:00
    +6
    Дівчина тайсон буде валити на всі 4 сторони.Нарешті.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 20:07
    +6
    Срамота, не сыграть 3ОО-й матч.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 16.04.2021 20:00
    +6
    Дівчина тайсон буде валити на всі 4 сторони.Нарешті.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 16.04.2021 20:30
    +2
    Ёршик спёр на последок?
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 16.04.2021 20:46
    +1
    Мда.....Лицо мученика..........бедняга
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 16.04.2021 20:29
    +1
    ПНХ, идиот плаксивый!
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.04.2021 20:04
    +1
    ВОН!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 16.04.2021 21:18
    0
    Нарешті "рабиня Ізаура" повертається додому.!!!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 16.04.2021 20:01
    0
    Скатертью дорожка утёнок туалетный.
    Ссылка
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