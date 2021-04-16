Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Рад сыграть против Пепа, он лучший тренер мира»

ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Манчестер Сити»

  • 16.04.2021 19:41
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Рад сыграть против Пепа, он лучший тренер мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую дуэль с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов:

«Я рад сыграть против Хосепа, потому что, как я считаю, это лучший тренер мира. Матчи против него помогают стать лучше.

«Ман Сити» – очень хорошая команда, и ее создал Пеп. Я думаю, он показывает то же самое, что и в «Барселоне», и в «Баварии».

Напомним, в четвертьфинале ПСЖ выбил из турнира действующего чемпиона, «Баварию».

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Источник — Cadena Ser

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