Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Рад сыграть против Пепа, он лучший тренер мира»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую дуэль с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов:
«Я рад сыграть против Хосепа, потому что, как я считаю, это лучший тренер мира. Матчи против него помогают стать лучше.
«Ман Сити» – очень хорошая команда, и ее создал Пеп. Я думаю, он показывает то же самое, что и в «Барселоне», и в «Баварии».
Напомним, в четвертьфинале ПСЖ выбил из турнира действующего чемпиона, «Баварию».
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Источник — Cadena Ser
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