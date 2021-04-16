Александр НОЙОК: «В Металлисте за победу над Динамо дали 1,3 млн долларов»

В Харькове щедро платили за победы над фаворитами

  • 16.04.2021 19:26
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Александр НОЙОК: «В Металлисте за победу над Динамо дали 1,3 млн долларов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник российского «Оренбурга» Александр Нойок рассказал о самых больших премиальных.

«Когда в «Металлисте» мы обыграли киевское «Динамо», на всю команду дали 1,3 миллиона долларов. Я в той игре остался в запасе, но все равно получил 25 тысяч, потому что общую сумму разделили на всех: игроки, массажисты, водитель автобуса и так далее.

Все что зарабатываю, стараюсь инвестировать в недвижимость. Умом-то я, конечно, не блещу. Но все же не совсем тупой хлопец, ха-ха! Поэтому денег хватит, надеюсь. Лишь бы здоровье позволяло еще поиграть и заработать. А дальше, может, попробую себя в чем-нибудь еще».

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Источник — Sport24.ru

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