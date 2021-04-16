Нойок рассказал, как Соса ушел с командной вечеринки из-за девушки

Украинский полузащитник Александр Нойок, который сейчас выступает за российский «Оренбург», рассказал интересную историю о своем бывшем партнере по «Металлисту» Хосе Сосе:

«Когда он вернулся в «Металлист» после «Атлетико», то собрал всех ребят: поздороваться, как-то отметить. Шел чемпионат мира. Мы всей командой пришли в ресторан, кушаем, смотрим футбол.

Вдруг заходит незнакомая девушка — по десятибалльной шкале где-то на 15. Поздоровалась со всеми по-русски, извинилась, что отвлекает от футбола. А потом обратилась к Сосе на испанском: «Можно тебя на минуточку?»

Он очень удивился, но ушел с ней. Через минуту вернулся: «Парни, сорри, но футбол с вами не досмотрю — появились планы поинтереснее». И уехал!».

Ранее Нойок рассказал о том, как покупал авто у Ярослава Ракицкого.