Нойок рассказал, как Соса ушел с командной вечеринки из-за девушки

Забавная история от украинского хавбека

  • 16.04.2021 18:45
  • 2059 просмотров
  • 3 комментария
Нойок рассказал, как Соса ушел с командной вечеринки из-за девушки
© ФК Динамо Брест. Александр Нойок

Украинский полузащитник Александр Нойок, который сейчас выступает за российский «Оренбург», рассказал интересную историю о своем бывшем партнере по «Металлисту» Хосе Сосе:

«Когда он вернулся в «Металлист» после «Атлетико», то собрал всех ребят: поздороваться, как-то отметить. Шел чемпионат мира. Мы всей командой пришли в ресторан, кушаем, смотрим футбол.

Вдруг заходит незнакомая девушка — по десятибалльной шкале где-то на 15. Поздоровалась со всеми по-русски, извинилась, что отвлекает от футбола. А потом обратилась к Сосе на испанском: «Можно тебя на минуточку?»

Он очень удивился, но ушел с ней. Через минуту вернулся: «Парни, сорри, но футбол с вами не досмотрю — появились планы поинтереснее». И уехал!».

Ранее Нойок рассказал о том, как покупал авто у Ярослава Ракицкого.

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Источник — Sport24.ru

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 19:27
    +1
    Милчел Авек, 16.04.2021 19:22
    Интересно, откуда Нойок знает испанский, чтобы понять ,что она ему говорила?
    Да, он оч. развитой молодой человек, посмотрите любое вью с ним ...
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 16.04.2021 19:22
    0
    Интересно, откуда Нойок знает испанский, чтобы понять ,что она ему говорила?
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 16.04.2021 18:57
    0
    спорт юа, ну ви трохи вже харите інтерв'ю вічно ділити на хз скільки частин. Принципово навіть не читаю.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2021 19:27
    +1
    Милчел Авек, 16.04.2021 19:22
    Интересно, откуда Нойок знает испанский, чтобы понять ,что она ему говорила?
    Да, он оч. развитой молодой человек, посмотрите любое вью с ним ...
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 16.04.2021 19:22
    0
    Интересно, откуда Нойок знает испанский, чтобы понять ,что она ему говорила?
    Ссылка
    Timur24
    online
      Timur24, 16.04.2021 18:57
    0
    спорт юа, ну ви трохи вже харите інтерв'ю вічно ділити на хз скільки частин. Принципово навіть не читаю.
    Ссылка
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