Защитник Ромы стал жертвой грабителей

Преступники проникли в дом Криса Смоллинга

  • 16.04.2021 18:11
  • 492 просмотра
  • 2 комментария
Защитник Ромы стал жертвой грабителей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Прошлой ночью защитник «Ромы» Крис Смоллинг стал жертвой грабителей. Преступники ночью проникли в дом, в то время как игрок и его семья (жена и 2-летний сын) спали.

Грабители заставили Смоллинга открыть сейф и забрали драгоценности, которые в нем находились. После того, как преступники ушли, жена Смоллинга вызвала полицию, которая начала расследование инцидента.

Напомним, вчера «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы, сумев отстоять ничью во втором матче с «Аяксом».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2021 18:54
    0
    Вот так запросто зашли в дом (или квартиру)... Пожлобился на сигнализацию? Или жена заказала? Вариантов уйма, но хоть живым оставили... А вообще-то,грабители стремные, могли ведь и пулю получить....
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 16.04.2021 18:17
    0
    Злочин а не інцидент...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2021 18:54
    0
    Вот так запросто зашли в дом (или квартиру)... Пожлобился на сигнализацию? Или жена заказала? Вариантов уйма, но хоть живым оставили... А вообще-то,грабители стремные, могли ведь и пулю получить....
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 16.04.2021 18:17
    0
    Злочин а не інцидент...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности