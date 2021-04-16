Защитник Ромы стал жертвой грабителей

Прошлой ночью защитник «Ромы» Крис Смоллинг стал жертвой грабителей. Преступники ночью проникли в дом, в то время как игрок и его семья (жена и 2-летний сын) спали.

Грабители заставили Смоллинга открыть сейф и забрали драгоценности, которые в нем находились. После того, как преступники ушли, жена Смоллинга вызвала полицию, которая начала расследование инцидента.

Напомним, вчера «Рома» вышла в полуфинал Лиги Европы, сумев отстоять ничью во втором матче с «Аяксом».