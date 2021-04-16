В субботу, 17 апреля «Челси» в полуфинале Кубка Англии примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
«Челси» - «Манчестер Сити». Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
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Источник — Sport.ua
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