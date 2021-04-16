КОСТЮК: «Если бы вчера обыграла Свитолину, не знаю, как бы играла сегодня»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над японкой Юки Найто в рамках матча Кубка Билли Джин Кинг.



– Матч получился нервным. Сказалось отсутствие игровой практики?

– Не сказала бы, что матч был очень нервным. Было небольшое волнение, но я осталась довольна этим поединком.

– Как оцените уровень игры соперницы? Он был выше, чем ожидали?

– Я не знала, чего ожидать, да и условия были достаточно сложные. Она много ошибалась, но в целом матч получился неплохим.

– После матча остались еще тренироваться с мамой. Не хватило игрового времени?

– В матче тебя поджимает, в матче нервы, играешь по-другому. Я люблю играть после матча, чтобы лучше себя чувствовать на следующий день.

– Вчера провели классный спарринг с Элиной. Что он вам дал перед сегодняшним поединком?

– Вчера я очень сильно расстроилась, что проиграла (смеется). Но мне лучше, когда я проигрываю перед турниром. Я лучше настраиваюсь, стаю более вдумчивой. Если бы я вчера выиграла, не знаю, как бы играла сегодня. Но после этого сета с Элиной я поняла, на что я более-менее способна, в какой я форме.

– Во втором сете вы в одном из моментов держались за ногу, все хорошо?

– Все хорошо, но грунт немного «кривой». У меня есть небольшая проблема со спиной, но все нормально.

– На трибунах была ваша подруга Леся Цуренко. Она приехала поддержать именно вас, или всю команду?

– Она много лет была членом команды. Я даже не знала, что она приедет. В любом случае я рада, что она приехала. Приехала она не только ради меня, но и чтобы поддержать всю команду.

– Что можете сказать о сопернице, с которой будете играть завтра?

– У нее интересный стиль игры. Она играет коротко, низко. И нужно на метр в корте стоять с ее игрой. Но она играет намного мягче, чем сегодняшняя соперница. Будет интересный матч.

– Завтра ваша соперница будет играть со Свитолиной. Какие слабые стороны японки Элина может использовать?

– Юки нужно давать скорость и темп. Нельзя быстро ошибаться, нужно давать ей немного играть.