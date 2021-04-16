ДЕНИСОВ: «Луческу был больше, чем «заробитчанин», как тот же Моуриньо»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов проанализировал работу Мирчи Луческу в киевском «Динамо» накануне всеукраинского дерби.

«Для Мирчи Луческу выигрыш завтрашнего матча - это чрезвычайно важно. Это в некотором роде сатисфакция его возвращения. Ну а Луческу, мы знаем, - человек системный. Человек, у которого все должно выглядеть идеально. То, что он хороший психолог, мы давно знаем как по Шахтеру, так, собственно, и теперь уже по «Динамо».

Вспоминая приход Луческу в «Динамо», мне очень запомнился один эпизод. Это когда Мирчу представляли игрокам «Динамо». Мне очень хорошо этот эпизод отпечатался в памяти. Он шел и всем жал руки, но потом резко повернулся и взял за лицо Цитаишвили, посмотрел, заулыбался... И вот этот жест, знаете, так отбирают породистых щенков, так отбирают лошадей для скачек! И вот так вот посмотрел: «Ну, пацан, посмотрим, как ты дальше».

И вот в этот момент, мне кажется, Луческу одномоментно и мгновенно утвердился. Ему после этого больше не нужно было делать ничего. Команда уже была его.

Теперь Луческу нужно утвердиться с точки зрения победы над главным конкурентом в лице донецкого Шахтера. Вот это интересно.

Я до сих пор не свыкся с мыслью, что Луческу - тренер «Динамо». Внутренне я где-то не согласен. Много времени я знаю Луческу, много времени проводили мы вместе. Луческу был идеологом противостояния между «Динамо» и Шахтером. Мне все равно сложно сегодня понимать, как он оказался в «Динамо».

Луческу был больше, чем «заробітчанин», который переходит и работает, как тот же Моуриньо. Луческу был частью эко-системы Шахтера. Вот этого мне до сих пор не понять. Как профессионала, как тренера я его уважаю, но никогда не пойму его принципы с точки зрения морали, потому что он эти принципы формировал. Для меня это тоже история раздражения. Это история, которая ложится в канву завтрашнего матча», - сказал Денисов.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.