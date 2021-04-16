ДЕНИСОВ: «Луческу был больше, чем «заробитчанин», как тот же Моуриньо»

Известный журналист вспомнил, как румынский специалист приходил в киевский клуб

  • 16.04.2021 16:09
  • 1092 просмотра
  • 5 комментариев
ДЕНИСОВ: «Луческу был больше, чем «заробитчанин», как тот же Моуриньо»
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов проанализировал работу Мирчи Луческу в киевском «Динамо» накануне всеукраинского дерби.

«Для Мирчи Луческу выигрыш завтрашнего матча - это чрезвычайно важно. Это в некотором роде сатисфакция его возвращения. Ну а Луческу, мы знаем, - человек системный. Человек, у которого все должно выглядеть идеально. То, что он хороший психолог, мы давно знаем как по Шахтеру, так, собственно, и теперь уже по «Динамо».

Вспоминая приход Луческу в «Динамо», мне очень запомнился один эпизод. Это когда Мирчу представляли игрокам «Динамо». Мне очень хорошо этот эпизод отпечатался в памяти. Он шел и всем жал руки, но потом резко повернулся и взял за лицо Цитаишвили, посмотрел, заулыбался... И вот этот жест, знаете, так отбирают породистых щенков, так отбирают лошадей для скачек! И вот так вот посмотрел: «Ну, пацан, посмотрим, как ты дальше».

И вот в этот момент, мне кажется, Луческу одномоментно и мгновенно утвердился. Ему после этого больше не нужно было делать ничего. Команда уже была его. 

Теперь Луческу нужно утвердиться с точки зрения победы над главным конкурентом в лице донецкого Шахтера. Вот это интересно.

Я до сих пор не свыкся с мыслью, что Луческу - тренер «Динамо». Внутренне я где-то не согласен. Много времени я знаю Луческу, много времени проводили мы вместе. Луческу был идеологом противостояния между «Динамо» и Шахтером. Мне все равно сложно сегодня понимать, как он оказался в «Динамо».

Луческу был больше, чем «заробітчанин», который переходит и работает, как тот же Моуриньо. Луческу был частью эко-системы Шахтера. Вот этого мне до сих пор не понять. Как профессионала, как тренера я его уважаю, но никогда не пойму его принципы с точки зрения морали, потому что он эти принципы формировал. Для меня это тоже история раздражения. Это история, которая ложится в канву завтрашнего матча», - сказал Денисов.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 16.04.2021 16:41
    0
    Ну чего он ноет? Вы же его из клуба и вышвырнули. Не подумали что может в ДК прийти? Это ваши проблемы.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.04.2021 16:39
    +2
    zac1310, 16.04.2021 16:28
    ...И что ты в этом хорошего увидел? Что Киев город обезьян, что ли? Я думал, это не так. Я ошибался?
    С такими, как пенисофф, да и вообще с дамбассами нужно только так и поступать, дамбассы, как и их идейные братья кацапы только силу понимают, пока по зубам не получат, на место не станут. Помню бурбаса тоже пиздили возле стадиона ДК Лобановского, тогда это вроде был охранник, после его бурбас взъелся на ДК и целую сеть ботов создал в нете своих
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 16.04.2021 16:31
    +1
    Ну лукавит тут слегка Денисов. Если бы Палкин взял Мирчу обратно, после одной из двух его просьб... но он решил, что Мистер уже пенс, отработанный материал, вот Луческу ему обрвтное и доказал
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 16.04.2021 16:28
    -1
    Александр Шевченко, 16.04.2021 16:08
    Известный журналист пенисофф, это тот чувак, которого в свое время в киевском метро отпиздили, когда узнали кто это?
    ...И что ты в этом хорошего увидел? Что Киев город обезьян, что ли? Я думал, это не так. Я ошибался?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.04.2021 16:08
    +3
    Известный журналист пенисофф, это тот чувак, которого в свое время в киевском метро отпиздили, когда узнали кто это?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.04.2021 16:08
    +3
    Известный журналист пенисофф, это тот чувак, которого в свое время в киевском метро отпиздили, когда узнали кто это?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.04.2021 16:39
    +2
    zac1310, 16.04.2021 16:28
    ...И что ты в этом хорошего увидел? Что Киев город обезьян, что ли? Я думал, это не так. Я ошибался?
    С такими, как пенисофф, да и вообще с дамбассами нужно только так и поступать, дамбассы, как и их идейные братья кацапы только силу понимают, пока по зубам не получат, на место не станут. Помню бурбаса тоже пиздили возле стадиона ДК Лобановского, тогда это вроде был охранник, после его бурбас взъелся на ДК и целую сеть ботов создал в нете своих
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 16.04.2021 16:31
    +1
    Ну лукавит тут слегка Денисов. Если бы Палкин взял Мирчу обратно, после одной из двух его просьб... но он решил, что Мистер уже пенс, отработанный материал, вот Луческу ему обрвтное и доказал
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 16.04.2021 16:41
    0
    Ну чего он ноет? Вы же его из клуба и вышвырнули. Не подумали что может в ДК прийти? Это ваши проблемы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности