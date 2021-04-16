Шахтер – Динамо. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 16.04.2021 15:55
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Шахтер – Динамо. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© shakhtar.com

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 22-готура УПЛ «Шахтер» – «Динамо».

«Я еще раз обозначу свою личную позицию к оценке результатов матчей УПЛ. Часто пишут в комментариях, что я не даю точных прогнозов. На матчи УПЛ я даю только аналитику, а не предполагаемый результат. Это моя принципиальная позиция, так как я украинский тренер и я с пониманием отношусь к работе своих коллег. Матчи между динамовцами и «горняками» с момента первого чемпионства «Шахтера» уже двадцать лет являются принципиальными. Это всегда дерби и всегда украинское классико.

Динамовцы сейчас на всех парах летят к чемпионству, опережая «Шахтер» на семь очков, но перед матчем об этом никто не думает. Киевляне во второй части чемпионата в 2021 году только однажды сыграли вничью 1:1. Это было в поединке с «Десной». Во всех остальных матчах «бело-синие» победили. «Шахтер» также раз сыграл вничью 0:0 с «Колосом», но зато дважды проиграл «Заре» (0:1) и «Львову» (2:3). Отсюда и такое отставание от «Динамо». 

У команд разная игровая философия, но и киевляне, и «горняки» играли в групповом раунде Лиги чемпионов, где стали третьими в своих квартетах. Затем обе команды дошли до 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, у обеих команд не будет поддержки болельщиков в связи с карантином.  Хочу обратить внимание на то, что при Мирче Луческу динамовцы играют очень дисциплинированно, организованно и надежно без мяча. Это очень важный момент. Обе команды мало пропускают, как и «Заря». Наши лидеры УПЛ уделяют этому много внимания. Не только обороняясь, а и хорошо контролируя мяч, ты имеешь возможность сохранять свои ворота в неприкосновенности.

Динамовцы немало забивают. В том числе киевляне часто забивают в компенсированное время, что свидетельствует об их хороших кондициях и характере. У обоих команд возникают сложности при стандартах у своих ворот и при острых передачах в штрафную. Это связано с концентрацией футболистов, оценкой игровой ситуации и конкретной персональной ответственности игроков за своих соперников. Мы часто видим, что никто конкретно не держит игроков соперника. Я называю это коллективной безответственностью. Кстати, подобная тенденция продолжается в европейском и мировом футболе. Это недостаток современного футбола и тренерам обязательно необходимо внести коррективы и вернуться к истокам футбола, а именно уметь персонально действовать в своей штрафной. До штрафной играйте «зону», в штрафной переходите на персоналку.

Во внутреннем чемпионате такая игра без персональной опеки проходит, а на международном уровне наказывают. Игра «Шахтер» – «Динамо» будет достаточно равной и очень характерной. Поклонникам обеих команд хочется увидеть забитые мячи и приемлемый результат для своих команд. Вне зависимости от результата матча, на мой взгляд, динамовцы выиграют все турниры внутри Украины. Суперкубок киевляне уже выиграли, а теперь они еще завоюют трофей УПЛ, а также Кубок Украины», - сказал Грозный.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 17-го апреля. Начало встречи в 19:30

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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