Элина СВИТОЛИНА: «Работа еще не сделана до конца, не можем расслабляться»

Украинская теннисистка ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции

  • 16.04.2021 15:41
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Элина СВИТОЛИНА: «Работа еще не сделана до конца, не можем расслабляться»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над японкой Тихиро Мурамацу в рамках матча Кубка Билли Джин Кинг.

– Как прошел этот матч? Счет вроде бы хороший, но в какие-то моменты приходилось работать на полную.
– Было нелегко с самого начала, с этим нужно было смириться. Но я справилась со всеми задачами, даже когда она играла на хорошем уровне. 

– За эти дни корт очень сильно намочило дождем. Насколько это повлияло на отскок? Как было предугадать отскок и играть на таком рыхлом корте?
– Я бы не сказала, что корт очень сильно намочило. Старалась сильно об этом не думать и не фокусироваться на таких моментах. Мы же были в одинаковых условиях.

– Заявка сборной Украины появилась немного раньше, чем заявка сборной Японии. Если бы вы знали, что Япония приедет резервным составом, вы бы приехали на эти матчи?
– Конечно, я бы приехала. 

– Чем-то удивила соперница, с которой завтра играть?
– У нее немного другой стиль игры, чем у той, с которой я играла сегодня. Юки правша, очень хорошо передвигалась. Я посмотрела ее матч с Мартой, и уже буду строить план на этом.

– Вы говорили, что нельзя расслабляться. Но сейчас ситуация еще более выгодная, мы ведем 2:0...
– Работа еще не сделана до конца, поэтому мы не можем расслабляться. Мы не можем думать ни о чем другом, чем о следующих матчах. Непонятно, чего ожидать от завтрашнего дня, поэтому главное хорошо восстановиться, чтобы быть готовыми к субботним поединкам.

– Может ли этот матч послужить подготовкой к турниру в Штутгарте?
– Хорошо, что мы играем здесь на грунте. Это хорошая подготовка к грунтовому сезону. Здесь я провела много тренировок и эти матчи помогают мне приспособиться. Я еще далеко не в лучшей форме, нужно проделать еще много работы физически и технически. Но это хорошее начало.

– Вы играли сегодня с обручальным кольцом, оно достаточно большое. Не было сложности в этом? 
– Не было.

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Источник — Sport.ua

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